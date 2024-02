Dvacáté zlato, Bö vyrovnal Björndalena! Davidová na závěr patnáctá, muži vzadu

Před téměř třiceti tisíci diváky, mezi nimiž byli i prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala, předvedla Davidová bojovný výkon, ze čtyř položek však třikrát netrefila ránu, nulu předvedla jen při poslední střelbě.

„Je to takové mrzuté. U druhé ležky bych se ráda koukla na video. U stojky mě mrzí poslední rána, to byla moje chyba, to mě štve. Jsem ráda, že jsem to zakončila nulou,“ hodnotila Davidová pro Českou televizi.

Úplně bez chyby střílely vítězka Justine Braisazová-Bouchetová i stříbrná Italka Lisa Vittoziová. Francouzka přidala na šampionátu už třetí zlato, ale první z individuální disciplíny. Na Vysočině byla v sestavách vítězné smíšené i ženské štafety. Má taky stříbro ze sprintu a bronz ze stíhačky.

„Závod to byl nádherný. Podmínka je taková, že rozdíly v běžecké části jsou velké. Jedničky, které jsou ve škole uznávaný, tak tady v biatlonu neplatí, a ty nás hodně mrzí,“ hodnotil závod sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář v přímém přenosu ČT sport. „Markéta jela až do konce naplno, měla před sebou závodnice, snažila se každým metrem vylepšit umístění. Jela na doraz, dneska ji k výsledku do top šestky přibrzdila střelnice.“

Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě - závody s hromadným startem:

Ženy (12,5 km): 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 34:37,2 min. (0 tr. okruhů), 2. Vittozziová (It.) -31,2 (0), 3. Jeanmonnotová -56,7 (1), 4. Simonová (obě Fr.) -1:24,9 (3), 5. Voigtová (Něm.) -1:29,7 (0), 6. Hauserová (Rak.) -1:36,9 (1), ...15. Davidová (ČR) -2:28,8 (3).