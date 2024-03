Skvělá Voborníková v masáku. Střelba nejlepší ze všech, útočila na pódium

Je sice po nemoci, ale je vidět, že do Osla si přivezla Tereza Voborníková skvělou formu. Hlavně tu střeleckou. V pátečním vytrvalostním závodu jí jedna chyba na střelnici vynesla páté místo, v sobotu v hromadném závodu byla se stejnou bilancí osmá. Po druhé střelbě vedla Markéta Davidová, ovšem tři chyby při první položce vestoje ji odsunuly až do druhé desítky. Zvítězila Švýcarka Lena Häckiová-Grossová před dvojicí Francouzek Juliou Simonovou a Lou Jeanmonnotovou. V 15:20 začíná závod mužů s Michalem Krčmářem, sledujte ONLINE.

Ženský závod s hromadným startem se musel fanouškům biatlonu líbit. Byl hodně napínavý, pořadí v něm se často měnilo a v jednu chvíli vedla i česká závodnice.

Markéta Davidová to už od začátku dobře rozběhla a povedla se jí také první střelba vleže, kdy sestřelila všechny terče a střelnici opouštěla na 4. místě. Bezchybná byla také Tereza Voborníková, která ale zatím ve svých třiadvaceti letech ztrácí v běhu.

Naopak Davidové ve druhém kole patřil osmý nejlepší běžecký čas a i přes to, že při druhé ležce jednou minula, patřila jí po ní druhá příčka. Ostatní závodnice, které byly do té doby na čele, totiž také hodně chybovaly.

Na trati pak Davidová předběhla Amy Basergovou a až do příjezdu na první položku vestoje závod vedla. Jenže tam to přišlo. Česká reprezentantka netrefila první terč, ani druhý a přidala ještě jednu chybu. Tři trestná kola ji odsunula po třetí střelbě až na 16. příčku.

„Asi jsem si udělala špatnou polohu nebo nevím, jestli jsem byla netrpělivá na spoušti. Mrzí mě to,“ sypala si popel na hlavu v rozhovoru pro ČT sport.

O špatné poloze pak mluvil i trenér českých žen Egil Gjelland. „Stěžovala si, že se příliš předklání před střelbou, takže jsme se bavili, že by měla být víc vzpřímená, protože jinak musí používat mnohem víc levou ruku při střelbě,“ nabízel řešení norský kouč.

Mnohem spokojenější mohl být s výkonem další své svěřenkyně. Tereza Voborníková byl v sobotním hromadném závodu nejlepší střelkyní z celého startovního pole, když v náročných větrných a deštivých podmínkách minula z dvaceti ran pouze jednou.

„Je to opravdu dobré, střílí velmi, velmi dobře. Hodně jsme diskutovali před závodem, co dělat s větrem. Dost se to měnilo z jedné strany na druhou. Radil jsem jí, aby cvakala jeden dolů a dva doprava a na tom zůstala. Udělala skvělou práci. Pro ni je neskutečně dobré, aby se učila v takových závodech,“ chválil Gjelland Voborníkovou.

Mladá Češka tak díky tomuto střeleckému výkonu dojela na osmé příčce. A mohlo to být ještě o něco lepší, kdyby při první položce vleže neřešila technický problém a nestrávila na podložce dlouhých 42 sekund.

I tak je to ale od Voborníkové v Oslu skvělé vystoupení. Už v pátek také díky pouze jedné chybě při střelbě skončila ve vytrvalostním závodu pátá. Střílela dokonce nejlépe ze všech závodnic.

„Dneska to bylo všelijaké, celý závod jsem myslela na to, že je mi strašná zima. Ale kolikrát se mi střílí líp, když ty prsty necítím. Vítr jsme se snažila vůbec nevnímat. Pokaždé jsem v masáku šla za dvě na první položce, takže jsem byla ráda, že tomu jsem se dneska vyvarovala. Na trati to určitě mohlo být lepší,“ hodnotila své vystoupení rodačka z Hostinného. Holmenkollen tak díky skvělým výsledkům musí mít nyní v oblibě.

„Mám to tady zase o kus víc ráda, těším se na nedělní štafety. Určitě je to teď jeden z mých nejoblíbenějších areálů, i když počasí není takové, jaké bych si přála. Ale jsou to pro mě krásné výsledky,“ dodala.

Mnohem méně nadšená byla Jessica Jislová, které patřilo 28. místo z 30 závodnic na startu. Na střelnici totiž zaznamenala čtyři chyby a běžecky to také nebyl z její strany nadstandardní výkon.

„V ležkách jsem dělala moje chyby na posledních ranách, to mě trošku mrzí. Ale pro mě to byl hrozně těžký závod od samého začátku. Holky první kolo vůbec nešetřily, fakt mě to semlelo a měla jsem co dělat, abych to dobojovala až do konce,“ hlásila vyčerpaná Jislová.

Podmínky, kdy v Oslu vytrvale pršelo a foukal proměnlivý vítr, jí také vůbec neseděly. „Nejhorší podmínky, co jsem v závodě zažila. Na trati strašně moc fouká, a když člověk jede sám, tak se docela trápí. Prší, takže ve sjezdech občas není nic vidět. Bylo to opravdu náročné, ale všechny jsme to měly stejné, někdo to zvládnul líp, někdo hůř, jako třeba já,“ pokrčila rameny.

Ženy (12,5 km)

1. Häckiová-Grossová (Švýc.) 35:46,3 (2 tr. okruhy), 2. Simonová -16,8 (4), 3. Jeanmonnotová (obě Fr.) -22,3 (3), 4. Tandrevoldová (Nor.) -23,3 (3), 5. Vittozziová (It.) -24,7 (3), 6. Arnekleivová (Nor.) -41,8 (4), ...8. Voborníková -57,9 (1), 12. Davidová -1:11,3 (5), 28. Jislová (všechny ČR) -3:50,0 (4).