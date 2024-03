Voborníková letí nahoru. Chce vylepšit běh, chybí jí pár centimetrů

Lucie Charvátová vjela do druhého úseku jako jedenáctá, dobíjela ale jen třikrát a vytáhla tým na šestou příčku • Petr Slavík / Český biatlon

O víkendu v Oslu ukázala, že také ona by se mohla ucházet třeba už v příští sezoně o medailová umístění. Tereza Voborníková byla ve vytrvalostním závodu pátá, v tom hromadném pak osmá. Vylepšila nejen svá maxima, ale i ta česká v této nijak zářné sezoně. Jaké jsou její silné stránky a v čem může být handicapem její drobná postava?

Český biatlon nemůže stát jen na Markétě Davidové. To se vědělo už před rokem a letos, kdy se ženské hvězdě nedaří jako dřív, se to jen potvrdilo. Zároveň se ale ukazuje, že to tak v budoucnu být nemusí. Na Holmenkollenu znovu vykoukla do popředí Tereza Voborníková.

Stále teprve třiadvacetiletá biatlonistka už na loňském mistrovství světa v Oberhofu naznačila, že se nebojí velkých akcí, když ve stíhacím závodu skončila na sedmém místě. Na konci zimy, právě v norském Oslu, pak zajela do té doby své maximum, kterým byla 6. příčka ve sprintu.

Přes léto zase zapracovala a výsledky se ukazují. Nejprve začátkem prosince odstřílela svůj první čistý čtyřpoložkový závod. To se jí povedlo ve stíhačce v Hochfilzenu. A nyní s návratem pod ikonické skokanské můstky na Holmenkollenu vylepšila své loňské maximum. Ve vytrvalostním závodu projela cílem jako pátá nejlepší žena. „Vypadá to, že to tady bude patřit k mým nejoblíbenějším areálům,“ smála se rodačka z Hostinného v Podkrkonoší.

K jejím silným stránkám se většinou řadí střelba. Sice ještě nepatří k těm úplně rychlým, ale v jejím věku se to stále dá zlepšovat. Co se týče přesnosti, její úspěšnost je nyní 85 %, v minulé sezoně to bylo 84 a o rok dřív 81 procent.

V sobotu v hromadném závodu byla s jednou chybou dokonce nejlepší střelkyní startovního pole.

Jisté rezervy jsou u ní ale ještě v běhu. I na lyžích se sice zlepšuje, v minulém ročníku byla na průměru startovního pole, teď je to -2 %, což už je výrazně lepší. Ne však ještě dostatečně. Třeba Markéta Davidová je v tomto měřítku na hodnotě -4 % a jedna z nejrychlejších běžkyň Justine Braisazová-Bouchetová dokonce na -6 %.

Běh na lyžích může samozřejmě ještě zlepšit a s největší pravděpodobností k tomu dojde. Asi nikdy však nebude patřit k těm nejrychlejším na trati. Na vině může být, jak poukázal třeba Michal Krčmář v podcastu Bez dobíjení, její výška. Oficiálně ji biatlonistka nikde neuvádí, podle neoficiálních údajů to je 156 cm.

„Jsou určité tratě, kde má vyšší závodník výhodu. V páce, kdy se vytáhne za hůlkami, do toho může bouchnout větší silou. Kdyby byla Terka o pět sedm centimetrů vyšší, tak by pro ni asi bylo mnohem jednodušší se prosadit,“ zmínil Krčmář s tím, že takhle si to bude muset jeho kolegyně víc vydřít.

Na druhou stranu třeba Tiril Eckhoffová měří také jen okolo 160 cm a dokázala získat velký křišťálový glóbus a několik zlatých medailí z MS.