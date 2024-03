Kdo končí v biatlonu: švédští šampioni ze ZOH, oblíbený Němec i pár otazníků

Rodák z Rakvere vstoupil do biatlonového světa až v sezoně 2019/20. Do té doby reprezentoval Estonsko v běžeckém lyžování, ve kterém se ovšem příliš neprosadil. Byl specialistou na sprint, v celkovém pořadí Světového poháru ale končil až ve druhé stovce. Posledních pět sezon tak strávil mezi biatlonisty, ani zde ale velkou díru do světa neudělal. Nikdy se mu mezi elitou nepodařilo dojet na bodech, nejblíže byl loni v březnu v Novém Městě (44. místo ve stíhačce). Většinou se umisťoval na chvostu startovního pole, na velkých akcích dojel nejlépe na 51. místě, hned třikrát a pokaždé ve sprintu.

Přidá se ještě někdo další?

O možném konci kariéry se spekulovalo například ohledně Tarjeie Böeho. Norská legenda v létě oslaví už 36. narozeniny, ale zabalit všechno po úspěšné sezoně, ve které až do závěrečného podniku proháněl mladšího bratra Johannese v boji o křišťálový glóbus? To příliš smysl nedává.

Naopak bídnou sezonu má za sebou Dorothea Wiererová. Majitelka dvou křišťálových glóbů za triumf v celkovém pořadí Světového poháru zapsala v uplynulém ročníku jen jedno individuální umístění v TOP10, když na MS v Novém Městě na Moravě skončila desátá ve sprintu. V dubnu jí bude už 34 let, do domácí olympiády zbývají dva roky. Vydrží ještě?

Nejstarším závodníkem ve startovním poli byl a zřejmě nadále bude Simon Eder z Rakouska. V 41 letech se výkonnostně už sice propadá, na střelnici ale stále patří k nejlepším a především nejrychlejším. „Vzhlížel jsem ke sportovcům s dlouhou kariérou, jako byli můj táta, Maurilio De Zolt, Ole Einar Björndalen, Anders Aukland nebo Jaromír Jágr,“ vyjádřil se v lednu na oficiálním webu IBU.

A co český tým? Ten by dle vyjádření prezidenta svazu Jiřího Hamzy měl doznat změn v realizačních týmech, závodní sestava by ale měla zůstat stejná nebo minimálně podobná. Nějaký teoretický otazník visí nad pokračováním Markéty Davidové, která nezažila ideální sezonu. Že by ale tuzemský biatlon přišel o největší oporu posledních let? To si asi nikdo neumí představit…