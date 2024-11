České biatlonistky na startu sezony: víra Davidové v návrat i růst naděje

Český ženský tým je méně početný než ten mužský, ale zato se u něj věří v lepší výsledky než u mužů. Alespoň v minulých sezonách tomu tak bylo. Hodně však bude záležet na tom, jak si po rozčarování z odvolání Egila Gjellanda zvykly na nové italsko-české trenérské duo. V průběhu sezony může do Světového poháru zasáhnout víc závodnic, a tak přinášíme rozšířenou sestavu. Co tedy čekat od zkušených závodnic, ale i těch, které jsou víc v pozadí?

Co očekávat od českých biatlonistek před novou sezonou?

Kristýna Otcovská

24 let

Nejlepší výsledek kariéry: 13. místo MSJ 2022 (vytrvalostní závod)

Nejlepší umístění v sezoně 2023/24: 62. SP Soldier Hollow (sprint)

Celkové umístění v SP 2023/24: bez bodů

Studentka medicíny do vyšších pater biatlonu teprve nakukuje, na svém kontě má zatím jen dva starty ve Světovém poháru. Byla v týmu na domácím mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, ale nezasáhla do žádného ze závodů. Také v nové sezoně se dá čekat, že bude závodit hlavně v nižším IBU Cupu a v případě dobrých výsledků může naskočit znovu do pár závodů v SP.