Čeští biatlonisté na startu sezony: Mikyskova mise. Co mládí a kmet?

Čeští biatlonisté před novou sezonou: co čekat? • FOTO: Koláž iSport.cz

Konkurovat norským raketám je obtížné pro jakýkoliv národ. I tak by ale byl český fanoušek rád, kdyby do popředí zase alespoň v některém závodu vylétl i někdo z českých mužů. Michal Krčmář může dál těžit ze zkušeností, naopak mladíci by měli uplatnit svou dravost. Pomoci by měla i změna v trenérském týmu. Kdo tedy bude tvořit širší český tým a co od nich čekat?