Trestná kola na úvod sezony. Česko skončilo osmé, dvojice na 14. místě

Do úvodu sezony byli za Česko do smíšené štafety nominováni Jessica Jislová, Markéta Davidová, Jonáš Mareček a Michal Krčmář. Jislové první úseky většinou sedí, a bylo tomu tak i teď. Na první střelbu přijížděla jako šestá. Druhou ránu musela opravovat, ovšem úspěšně. Odstřílela za 31,5 sekundy, nejrychlejší byla Wiererová (23,1 sekundy). První po střelbě odjížděla Norka Karoline Offigstad Knottenová, hned za ní Lou Jeanmonnotová a Dorothea Wiererová.

Jislová se posunula z devátého na páté místo. V druhém kole měla dokonce nejrychlejší běžecký čas, na druhou střelbu přijížděla šestá. Opět přišla jedna oprava, která se zdařila hned napoprvé a Češka opouštěla střelnici šestá.

Při první předávce bylo pořadí: 1. Norsko, 2. Itálie, 3. Švédsko. Jislová posílala Markétu Davidovou na trať na páté příčce.

„První dvě kola byla běžecky perfektní, ale jak začalo sněžit, zpomalilo se to všem. Poslední kolo jsem musela bojovat, abych dojela do cíle. Ale konečně to tady vypadá jako v zimě,“ hodnotila Jislová pro Českou televizi podmínky na trati.

Davidová přijížděla na svou první střelbu pátá. Tou dobou už odjížděla Ingrid Landmark Tandrevoldová. Davidová první terč minula, rychle dobila a střelnici opouštěla jako šestá se ztrátou 34,7 sekundy na Norku, 21 sekund to bylo na třetí Elviru Öbergovou.

Vestoje Davidová musela opravovat dvě rány, jenže tři náboje na ně nestačily a Češka musela na trestné kolo a klesla z páté na devátou příčku.

„Nedala jsem jednu ránu, pak začalo foukat, takže jsem to odkládala. Mezitím se mi zasněžil dioptr, který jsem musela profukovat, a pak jsem to úplně nezvládla. Stála jsem tam dlouho,“ promlouvala Davidová chraplavým hlasem. Také pak při hodnocení podmínek na trati dodala: „Dneska jsem se necítila úplně dobře, takže se mi to těžko hodnotí.“

Na druhé předávce byli první Švédi, za nimi Norsko a třetí Francie. Jonáš Mareček se dostal na trať jako osmý se ztrátou 1:20 minuty na třetí příčku.

Na první střelbu třetího úseku přijížděli ve vedení společně Jesper Nelin a Johannes Dale-Skjevdal, úspěšnější byl však Švéd. Mareček před střelnicí držel osmé místo, pak ale dvakrát netrefil a vzápětí napodobil Davidovou, když musel pospíchat na trestné kolo.

Střelba vestoje potrápila Dale-Skjevdala, jenž musel třikrát dobíjet. Mezitím se před něj dostal mladý Francouz Eric Perrot. Mareček přijel na deváté příčce, jenže se na střelnici zdržel, protože neměl náhradní náboje, které si musel vyžádat od rozhodčího. Byly potřeba, protože český mladík třikrát minul, tentokrát ale vše opravil a deváté místo udržel.

„Při manipulaci se asi jeden někde ztratil, ale závod se nepodařil v jiných místech. Jel jsem první kolo zbytečně rychle, moc jsem nevěděl, jak to rozjet, oproti tréninku se trať hrozně zpomalila,“ přiznal Mareček.

Před posledním úsekem bylo pořadí: 1. Švédsko, 2. Norsko, 3. Francie. Michal Krčmář vyjížděl z deváté pozice, ale s náskokem pouhých dvou sekund na Finsko.

Émilien Jacqulien, na rozdíl od svých soupeřů, odstřílel vleže čistě, a tak se rázem dostal na první místo, zatímco Martinu Ponsiluomovi hrozilo trestné kolo. Tomu se vyhnul, ale nabral ztrátu devět sekund. Krčmář vleže sice nezaváhal, i tak ale klesl o jednu příčku.

Jacquelin musel vestoje jednou opravovat, i tak to ale zvládl rychleji než soupeři, kteří se ze střelnice vydali na tvrdou stíhačku chlápka v modré kombinéze. Ponsiluoma odpadl, ale strhující závěr dodali Nor Sörum a Jacquelin, z něhož vyšel vítězně Nor.

Dařilo se i Krčmářovi, jenž i vestoje odstřílel bezchybně a posunul se na osmou příčku. Jenže Fin Hiidensalo se na trati nedal. Ale díky tomu, že odpadl Polák Guňka, přivezl Krčmář českou smíšenou štafetu na osmém místě.

„Ve třetím kole jsem to měl vymyšlené, že půjdu před Fina v závěrečné rovince. Ale jakmile jsem vjel do čerstvého sněhu, kde nebyla projetá trať, tak mě to hned začalo brzdit. Tam by mě možná ještě předjel i Polák. Takže jsem se tam musel zařadit za Fina, bylo to tam zavřené. To mi úplně nevyšlo, ten souboj mě mrzí, ale tak to je,“ vysvětlil Krčmář.

Současně dodal, že z prvního závodu by nic nevyvozoval. „Dneska bych z toho vůbec nedělal závěry, bylo to něco na rozdýchání a jdeme dál.“

Kouč Michael Málek ale spokojený s celkovým výkonem nebyl. „Dvě trestná kola… Moc, moc. Lyže se v průběhu závodu zpomalovaly kvůli napadenému sněhu, to ano, ale všichni měli stejné podmínky. My jsme se s tím rozhodně nepopasovali na střelnici.“

Ve smíšené štafetě dvojic se opět našli Francouzi, trochu překvapivě první závod ale nevyšel Norům. Za Česko naskočili do premiérového závodu sezony Lucie Charvátová a Vítězslav Hornig.

Charvátová musela při první střelbě řešit dvě opravy u dvou terčů, druhá střelbě pak přinesla dvě opravy na jednom terči. Na druhé položce vleže pak netrefila hned první tři rány, a i když všechny dobila, pohybovala se po své třetí střelbě na 18. místě se ztrátou skoro dvou minut. Jenže při poslední střelecké zastávce u Charvátové bylo chyb víc, na které už nestačily ani tři náboje navíc, a tak musela česká závodnice, která měla skvělé běžecké časy, na trestné kolo.

Hornig platí za ostrostřelce, jenže ani on nezvládl první střelbu vleže, kde musel třikrát opravovat a na střelnici strávil dlouhou minutu a dvě seknudy.

„Asi to mohlo být přemotivováním na závod, že jsem na střelbě chtěl být rychlejší. Samotná práce na střelnici byla špatně,“ byl k sobě Hornig kritický.

Na druhé střelbě ale vše napravil a střílel bezchybně a rychle (22 sekund), stejně jako pak i na dalších dvou. Jenže na víc než 14. místo to nestačilo. A to ještě v závěru předvedl bojovný běžecký výkon.

Úvodní závody SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Smíšená štafeta dvojic: 1. Halvarssonová, Samuelsson (Švéd.) 36:17,6 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Simonová, Fillon Maillet (Fr.) -10,2 (0+9), 3. Voigtová, Strelow (Něm.) -10,2 (0+4), 4. Hauserová, Eder (Rak.) -32,5 (0+1), 5. Arnekleivová, Christiansen (Nor.) -51,2 (1+11), 6. Repincová, Fak (Slovin.) -59,0 (0+4), ...14. Charvátová, Hornig (ČR) -2:35,6 (1+13).

Smíšená štafeta: 1. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Dale-Skjevdal, Sörum) 1:09:59,6 (0+10), 2. Francie (Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová, Perrot, Jacquelin) -0,8 (0+4), 3. Švédsko (Magnussonová, E. Öbergová, Nelin, Ponsiluoma) -21,5 (0+7), 4. Německo -2:38,4 (1+9), 5. Itálie -2:43,4 (1+8), 6. Ukrajina -3:38,9 (0+6), ...8. Česko (Jislová, Davidová, Mareček, Krčmář) -4:08,7 (2+12).