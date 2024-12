Biatlonový start v Kontiolahti: Norové bez dominance, kamion jim odjel dřív

Z prvních závodů sezony se toho sice většinou až tolik usuzovat nedá, přesto ale leccos ty v Kontiolahti ukázaly. Pro některé ženské favoritky bude kvůli zdravotním potížím trochu problém útočit na Velký křišťálový glóbus. U mužů zase překvapilo, že norská nadvláda dostala co proto. Co tedy první zastávka biatlonového Světového poháru odtajnila? A jak jsou na tom Češi?

Na střelnici sice chybuje, ale svým excelentním během kosí pětadvacetiletá biatlonistka zbytek startovního pole. Je ale otázkou, jak by to bylo v případě, když by další expres Justine Braisazová-Bouchetová začala střílet čistěji.

Ale už v Hochfilzenu by to prý mělo být lepší, právě tam totiž s předstihem norský kamion mířil.

Podle některých se na tom podepsalo i to, že Norové byli na závod s hromadným startem bez servisního kamionu. „Sice se v tom úplně neorientuju, ale přišlo mi, že celkově v Kontiolahti ani neměli celý servisní tým. Měl jsem pocit, že mažou tak na padesát, šedesát procent. A dělal jsem si srandu, že začnou až po Novém roce. To samozřejmě s nadsázkou,“ hlásil s úsměvem Ondřej Moravec, nový trenér českých mužů.

Francouzi Norům v patách

Ať už to bylo způsobené čímkoliv, jasné je, že v Kontiolahti byli Norům velmi zdatnými soupeři francouzští muži. Mladík Éric Perrot se dokonce usadil na čelo Světového poháru.

Bývalý reprezentant Michal Šlesingr prohlásil, že k tomu, aby někdo mohl Nory ne porazit, ale porážet, je potřeba víc než pouze jedinec. „Potřebujete kvalitní celý tým,“ je přesvědčený Šlesingr. To by se teď o Francouzích říct dalo. Ne úplně o všech, ale o několika ano. V první pětce pořadí jsou totiž hned tři.

„Za mě je to dobře, že se nám neděje to, co se teď stalo v Lillehammeru, kde SP v klasickém lyžování byl ‚norským mistrovstvím‘. To ten sport zabíjí. Čím víc států se nám protočí vepředu, tím líp. Ale myslím, že Norové ještě zdaleka nejsou v top formě,“ podotýká Ondřej Moravec.

Pořadí SP mužů (po 3/20 závodů):