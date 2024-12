Davidová pochválila některé změny v týmu: Močící Nor? Ještě se neomluvil

Její sobotní výhra ve sprintu jako by tak trošku zapadla do stínu humorné příhody s Norem Christiansenem močícím v blízkosti její velké fotografie na českém kamionu. Markéta Davidová si ale i tak svůj úspěch užívá a Nora už moc neřeší. „Ale rozhodně jsem si to nebrala osobně,“ říká s úsměvem. Naopak do norského tábora poslala přání Ingrid Tandrevoldové, která kvůli poruše srdečního rytmu vynechává nejbližší závody v Hochfilzenu.

Výhra ve Světovém poháru pro ni přišla po dlouhých třech letech. Na Markétě Davidové je teď díky tomu patrná uvolněnost. I když chrapot ji stále neopouští. Čím je tato její indispozice způsobená? A jaké našla klady na změnách v českém týmu po odvolání trenéra Egila Gjellanda, s jehož koncem nesouhlasila?

Jak jste si užila volnější den po příjezdu do Hochfilzenu? Většinou podnikáte společnou vyjížďku s kluky…

„Ano, dopoledne jsme byli na lyžích, ani ne na tratích, ale na loukách. Byli jsme v takové malé skupince. Tyhle vyjížďky jsou spíš pro regeneraci, abychom se trochu protáhli po cestě. Na loukách je to jednodušší, člověk může jet po rovině a nemusí pořád nahoru dolů. A tady v Hochfilzenu je hezké okolí.“

Od mnoha vašich kolegů zaznělo, že se těší do Hochfilzenu na delší den oproti severu. I tady se ale stmívá už kolem půl páté. Je to tedy takový rozdíl?

„Je to obrovský rozdíl. Tam v půl páté už byla tma jak o půlnoci. Je to super, že tady se setmělo, až když mělo a ne ve dvě odpoledne. (usměje se) Tam tomu navíc nepomáhaly večerní závody. Pak jsme přijeli v osm na hotel, teprve si dávali večeři a než jsme se dostali do postele po nějaké regeneraci, bylo strašných hodin. Pak i usínání bylo těžké.“

Po sobotní výhře ve sprintu jste říkala, že vám bude chvíli trvat, než vám tento úspěch dojde. Už jste si to plně uvědomila?

„Už si toho asi vědoma jsem. Ale na nějaké velké oslavy není v sezoně čas, všechno to tak rychle utíká, je to frmol.“

Když jsme u oslav, čím sama sebe za podobné úspěchy odměňujete?

„Většinou něčím dobrým, nějakou sladkostí. Často je to čokoláda, nebo občas už na těch místech mám něco vyhlídnutého, takže vím, za čím jít.“

I v Kontiolahti už jste šla na jistotu?

„Ano, na severu mají obecně výborné nugátky, bonbony a podobně.“

Když jste získala titul mistryně světa v Pokljuce (2021), byla jste pasována do role přebornice ve vytrvalostních závodech. Ale víc pódiových umístění ve Světovém poháru máte ve sprintu. Který z těchto závodů je vám osobně bližší?

„Opravdu mám víc ve sprintu? To jsem si ani nemyslela. Každopádně asi nejraději mám závody s hromadným startem. Ale jinak tohle neřeším, ani ty dlouhé mi úplně nevadí. Spíš mám ale raději kontaktní závody, protože je to větší zábava.“

Servis teď funguje

Po sobotní výhře jste děkovala bývalému trenérovi Egilu Gjellandovi, s jehož odvoláním jste vyjadřovala nesouhlas. I Lukáš Dostál, jeden z dvojice nových trenérů, přiznal, že jsou si vědomi, že si vaši důvěru musí získat postupně. Patříte obecně k lidem, kteří si pomaleji zvykají na změny?

„Myslím, že určitě. Hlavně když nemám pocit, že by ke změnám mělo