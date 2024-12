Málo Češek ve sprintu. Na vině teplota i ploténka. Juniorky čekají na šanci

Poslední zastávka biatlonového SP v kalendářním roce 2024 v Annecy je bez Markéty Davidové, to se vědělo dopředu. Stále však není jasné, jak dlouho by česká jednička měla chybět kvůli problémům s vyhřezlou ploténkou. Bohužel do závodu nezasáhla ani nemocná Jessica Jislová. Češky tak startovaly v pátek jen ve třech, což se dlouho v rámci sprintů či vytrvalostních závodů nestalo.

Pochopitelně nemůžeme brát v potaz stíhačky nebo závody s hromadným startem, kam se kvalifikuje jen určitý počet vyvolených závodnic. Do sprintu a do vytrvalostních závodů však Česko tradičně posílá až pět zástupkyň. Jenže málo platné, při zranění Davidové a nemoci Jisslové není kde brát. A to ještě s Lucií Charvátovou a Terezou Voborníkovou absolvovala sprint stále ještě nezkušená Kristýna Otcovská. Pro ni to byl ve 24 letech teprve čtvrtý sprint ve SP.

„Po dvou trimestrech v Kontiolahti a Hochfilzenu je už tělo unavené, takže je náchylnější na nějaká onemocnění. Bohužel na Jessicu v tuto chvíli něco skočilo. Měla ráno teplotu, necítila se dobře,“ objasnil její absenci na startu pátečního sprintu trenér Lukáš Dostál.

Stalo se vůbec poprvé od ledna 2020, kdy Česko do závodu, kde mělo nárok na pět jmen, vyslalo pouze tři závodnice. Naposledy startoval jen trojlístek reprezentantek v Pokljuce v rámci vytrvalostního závodu na 15 kilometrů.

I proto se v rakouském Obertilliachu posunuly do IBU Cupu mezi dospělé české juniorky, aby začaly sbírat body pro možnost startu mezi elitou ve Světovém poháru. A vedly si dobře. Sedmnáctiletá Ilona Plecháčová obsadila ve sprintu po čisté střelbě 27. místo. O rok starší Heda Mikolášová brala dokonce 14. příčku, aniž by chybovala na střelnici. Byla z Češek vůbec nejlepší.

„Určitě je dobré holky porovnat mezi sebou i s konkurencí v IBU Cupu, abychom věděli, jestli je můžeme do budoucna vyzkoušet i mezi elitou ve SP,“ doplnil Dostál.

Nutno dodat, že byť Češky byly v Annecy v oslabení, neztratily se. Charvátová skončila devatenáctá i přes dvě minely na střelnici. Jedná se o její nejlepší výsledek od března tohoto roku. Solidní porci bodů si připsala i Voborníková za 29. příčku. Obě reprezentantky tak čeká už v sobotu stíhací závod. Do něj se nekvalifikovala Otcovská, které se nedařilo, třikrát chybovala, což byl při pomalejším běhu konec nadějí a konečné 75. místo.