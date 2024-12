Francouzské biatlonistky kritizují vlastní fanoušky: Bylo to nesportovní

Bylo to slyšet i v ruchových mikrofonech v televizi. Francouzští fanoušci vytvořili v krásném zimním středisku Le Grand Bornand opravdu bouřlivou atmosféru. Podél tratí je to všem příjemné. Jenže oni se snažili soupeřky svých hvězd rozhodit i na střelnici, kde se to nedělá.

Franziska Preussová, do té doby střílející s jedinou minelou a vedoucí sobotního stíhacího závodu žen, přijížděla na střelnici a chystala se na svou poslední střelbu. V tu chvíli nacionálně smýšlející fandové začali hlasitě zpívat „Allez les blues“, čili něco jako „Do toho, modří“. Pokud bylo jejich záměrem rozhodit Němku, aby měla šanci vyhrát „jejich“ Julia Simonová, jež přijela až 27 sekund za Preussovou, nezdařilo se.

„Zmínila se mi o tom. Opravdu si toho všimla. Ale bylo to pro ni téměř výhradně pozitivní,“ komentoval pak situaci trenér německých žen Sverre Olsbu Röiseland, podle kterého to bylo v pořádku.

Potvrdila to i sama pozdější vítězka. „Asi by mohli být klidnější, ale tak to je. Každá situace je výzva. Vzala jsem to jako výzvu a snažila jsem se soustředit na sebe a trefovat se. Díky tomu jsem měla trochu ostřejší smysly a pak to dobře fungovalo.“

Francouzské biatlonistky si ale nemyslí, že je takové chování v pořádku a do svých příznivců se opřely.

„Na takové věci nejsem pyšná a nemám ráda, když se to stane. Ale takoví jsou francouzští patrioti. Velmi rádi fandíme svým vlastním. Myslím ale, že je to nesportovní,“ řekla Lou Jeanmonnotová norské televizní stanici NRK.

„Nejsem příznivcem takového chování. Nezáleží to na mně, ale jsem za Preussovou moc ráda. Musíme mít na paměti fair play,“ přidala se Justine Braisazová-Bouchetová.

Také legendární biatlonista Ole Einar Björndalen při komentování v TV2 prohlásil, že jde o nesportovní chování.

„Bylo to dost intenzivní, když Preussová nastoupila na poslední stojku, (Julia) Simonová přijížděla zezadu a oni chtěli vítězství Francouzky. Preussová to zvládla dobře, ale na to musíte být tvrdí a pořádně odolní,“ řekl Björndalen pro NRK.