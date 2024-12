Norové vyplenili Annecy. Propast se prohlubuje, pomohl i starší Bö na odpis

V Hochfilzenu nezářil, proto veterán norského týmu a starší bratr Johannese Thingnese Böa Tarjei slyšel nepříjemný verdikt. Ve francouzském Annecy dostal místo zápolení ve sprintu nedobrovolný odpočinek. Logicky se jej tak netýkala ani následná stíhačka. Do závodu s hromadným startem už měl nárok naskočit. Vítězstvím ukázal trenérům, že je pořád připraven a stal se také dalším symbolem norské nadvlády nad biatlonovým světem v mužské kategorii.

Vlastně by se dalo říct, že francouzskou zastávku SP v Annecy si podmanila rodina Böových. Nejlepší biatlonista současnosti Johannes Thingnes Bö opanoval stíhačku poté, co ve sprintu obsadil druhé místo za dalším Norem Martinem Uldalem. Podařený týden v zemi Galského kohouta pro rodinný klan doplnil Tarjei Bö triumfem v závodu s hromadným startem pro třicet nejlepších.

Hlavně Tarjeiův příběh je ukázkou houževnatosti, odolnosti, kvality, ale také vzkaz norským soupeřům.

Vždyť se jednalo o chlapa, který byl ještě v neděli dopoledne na okraji A-týmu. Je skoro jisté, že kdyby se mu nepovedl ani závod s hromadným startem, čekal by ho pravděpodobně osud jako krajana Johannese Daleho, který byl přeřazen do nižšího IBU Cupu už po první zastávce SP v nové sezoně v Kontiolahti.

Tarjei však ukázal, že je to někdejší šampion a tlak ustál. V mokrém a těžkém sněhu si dovolil jedinou chybu z dvaceti střel, běžecky taky neztrácel, protože byl šestý. Sečteno a podtrženo, radost ve finiši a v cíli mu jako gesto nezdolnosti zvedl ruku na počest vítěze mladší a v posledních letech úspěšnější brácha.

„Sami jste tomu nevěřili, že? Byl jsem asi jediný, kdo si věřil. Je úžasné, že se člověk dokáže vytáhnout v takto náročných podmínkách,“ prohlásil po závodě Tarjei Bö. Kdoví, jestli myslel jen počasí, nebo i fakt, že měl nůž na krku v norském A-týmu.

Situace se totiž má tak, že Johannes má jako vedoucí muž SP své místo jisté. Kvalitní a stabilní výsledky podává i Sturla Holm Laegreid. Nejistotu vnášejí mezi Nory dvě mladší pušky, které si urvaly místo. Vebjörn Sörum a Martin Uldal závodí taky skvěle. A to tady máme ještě nevyzpytatelného Endreho Stroemsheima a zatím nevýrazného Vetleho Sjästada Christiansena.

Neděle v Annecy však jasně patřila Tarjeovi. Jeho čtrnácté vítězství ve SP budiž odměnou, že se neurazil za pomyslné posazení na lavičku náhradníků. „Bylo to správné rozhodnutí, že mě nenechali závodit předešlé dny. Vzal jsem to jako motivaci,“ prohlásil šestatřicetiletý Nor.

V závodě s hromadným startem tak natáhl sérii závodů jednotlivců, které v této sezoně vyhráli norští biatlonisté na pět. Naposledy se radoval z prvenství někdo mimo norský tábor v závodě s hromadným startem v Kontiolahti. Byl to Francouz Eric Perrot.

V Annecy jemu i jeho kolegům však příliš do skoku nebylo. Celá trať byla obsypaná fanoušky. Francie v poslední době žije biatlonem. Mohou za to fantastické výkony žen, ale taky fakt, že jestli někdo dokáže Norům alespoň částečně konkurovat, jsou to právě Jacquelin a spol.

Vždyť to platí i v právě probíhajícím ročníku. Nikdo jiný než Francouz nebo Nor závod SP ještě nevyhrál.

Jenže francouzskou baštu biatlonu teď Norové vyplenili a kromě stíhačky se domácím závody nepovedly. Do cíle povětšinou dojížděli s výrazem, jako by zrovna požvýkali šťovík. Nedávno se dokonce Švéd Sebastian Samuelsson nechal slyšet, že Norsko nenávidí. Bylo to zrovna po sprintu v Annecy a premiérovém vítězství Uldala mezi elitou.

Skutečnost, že Norsko neochvějně kraluje světovému biatlonu mezi muži, trochu kazí atraktivitu neutrálního fanouška. A když se podíváme o patro níže do IBU Cupu, už mají zase norští trenéři kam sahat. Vždyť po přeřazení do béčka exceluje Dale a jasně ukazuje, že jeho kvality IBU Cup převyšují.

A když se třeba v sobotu jel závod s hromadným startem právě i v té nižší kategorii v Obertilliachu, vypadalo to, že Norsko vytahuje biatlonové talenty jako králíky z klobouku. Na prvních čtyřech místech skončili vyslanci severského království a své krajany podpořil ještě šestý Sverre Aspenes a osmý Vetle Paulsen. Z vítězství se radoval Johan-Olav Botn, který už zkušenosti ze SP má.

Další podnik SP biatlonistů je na programu od 9. do 12. ledna v Oberhofu. Bude i v Durynském lese pokračovat norská nadvláda?

Vítězové závodu jednotlivců v této sezoně SP v biatlonu:

Kontiolahti:

Vytrvalostní závod na 15 km: Stroemsheim (Nor.)

Sprint na 10 km: Jacquelin (Fr.)

Závod s hromadným startem na 15 km: Perrot (Fr.)

Hochfilzen:

Sprint na 10 km: J. T. Bö (Nor.)

Stíhací závod na 12, 5 km: J. T. Bö (Nor.)

Annecy: