Sprintu vládli Francouzi, vyhrál Fillon Maillet. Skvělý návrat Václavíka

V Oberhofu mají za sebou první závod SP v roce 2025 biatlonisté, kteří absolvovali sprint. Vypadalo to však, že Norové jsou ještě někde na silvestrovském veselí. V Durynském lese se jim zejména na střelnici nedařilo a vyklidili pozice. Naopak se radovali Francouzi v čele s vítězem Quentinem Fillonem Mailletem. Obsadili totiž kompletní stupně vítězů. Z Čechů se nejlépe vedlo navrátilci do SP Adamu Václavíkovi, který po jedné chybě na střelnici bral 19. místo.

Od úvodu bylo jasné, že tohle bude pro muže o poznání jednodušší pořízení, než co musely absolvovat ženy ve čtvrtek, kdy podmínky byly více než složité. Vítr sice nedal pokoj, ale tím, že se ochladilo, byla lepší podložka.

„Holky si včera prošly peklem, protože trať byla obrovsky náročná. Klobouk dolů, že to zvládly. Pro nás to byl dobrý biatlon a hezké lyžování. Trochu pofukuje, ale v Oberhofu jsem nikdy nezažil bezvětří, takže to by člověk chtěl moc,“ řekl po závodě Krčmář, který skončil na 21. místě a zhodnotil taky svůj výkon. „V Oberhofu je jedna chyba jako nula jinde. Tady ta střelnice opravdu není snadná. S tím jsem spokojen a je to dobrý vklad do zítra.“

Nejen Krčmář může být před sobotní stíhačkou spokojen se solidní pozicí po sprintu. Mezi 25 nejlepších ve sprintu se vešel ještě Vítězslav Hornig, který skončil právě pětadvacátý. Bodoval taky Jonáš Mareček 36. příčkou. Jak už ale bylo řečeno, českým premiantem byl nečekaně Václavík, jenž se vrátil do kolotoče SP. Naposledy závodil s nejlepšími v prosinci 2023 v Hochfilzenu.

„Jsem hrozně rád. Nechtěl jsem si to přiznávat, že se vracím. Konečně se to sešlo a moc si toho výsledku vážím. Poslední rána vždycky zamrzí. Kdybych dal, tak jsem někde kolem top ten, ale to jsou jen kdyby. Celkově jsem s tou střelbou bojoval. Nebyla v optimálním tempu, takže výsledek beru všema deseti,“ zářil Václavík v cíli.

Před sprintem se čeští biatlonisté takřka shodli, že Oberhof kvůli proměnlivým podmínkám nemají rádi, to ale není případ Václavíka, který to jen potvrdil. „V Oberhofu jsem si vždycky zajel nejlepší výsledky. I když je to tady hodně těžké, tak mi to tady sedí. Taky servis odvedl skvělou práci a doufám, že na to navážu,“ doplnil rodák z Jilemnice.

Nespokojeně si na střelnici cosi mumlal francouzský kouč Norů Siegfried Mazet. Jeho svěřenci totiž připomínali jen stín norského tornáda v kalendářním roce 2024. Nejlepším byl pátý Martin Uldal a místečko za ním Sturla Holm Laegreid. Střelecky zklamali třeba bratři Böovi, Endre Strömsheim i Vebjörn Sörum. Všichni zaznamenali na střelnici minimálně dvě chyby.

A to nestačilo na francouzské TGV. Quentin Fillon Maillet se rozpomenul triumfem na své top výsledky. Naposledy vyhrál závod SP v březnu 2022 v estonském Otepää. Rovněž se jednalo o sprint.

Nakonec to byla záplava francouzských vlajek vepředu. Druhý totiž skončil Fabien Claude a třetí Emilien Jacquelin, který oproti svým krajanům doplatil na to, že jednou na střelnici chyboval. Kromě Norů budou zklamaní také domácí Němci, kteří totálně vybouchli. Nejlepším byl až osmnáctý Justus Strelow.

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo):

Muži - sprint (10 km): 1. Fillon Maillet 23:36,2 (0 tr. okruhů), 2. Claude -14,9 (0), 3. Jacquelin (všichni Fr.) -22,1 (1), 4. Pidručnyj (Ukr.) -28,8 (0), 5. Uldal -29,4 (1), 6. Laegreid (oba Nor.) -35,7 (1), ...19. Václavík -1:13,3 (1), 21. Krčmář -1:13,5 (1), 25. Hornig -1:21,5 (2), 36. Mareček (všichni ČR) -1:39,9 (1).

Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. J. T. Bö (Nor.) 597, 2. Laegreid 499, 3. Jacquelin 438, 4. Perrot (Fr.) 399, 5. Samuelsson (Švéd.) 375, 6. Sörum (Nor.) 340, ...29. Hornig 109, 36. Krčmář 75, 39. Mareček 59, 48. Václavík 22, 72. Štvrtecký (všichni ČR) 1.