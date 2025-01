Norská hvězda se vrací, jen tři týdny po operaci srdce. Muži bojují o MS

Norští biatlonisté válcují zbytek světa, ale současně také sami sebe. Obrovská konkurence je nutí jet i trochu přes závit. Není to však jen u mužů, kterým teď začíná krutá nominace na únorové mistrovství světa. Také ženy závodí občas se sebezapřením. Ingrid Landmark Tandrevoldová, která měla v závodech nepříjemné potíže se srdcem, to nakonec vyřešila operací pár dnů před Vánocemi. V Oberhofu už by ale podle norského týmu mohla zase naskočit. Kdo naopak chybí?