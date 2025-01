Čtvrté místo = norský propadák. Je to trochu trapné, kritizuje i Johannes Bö

PŘÍMO Z RUHPOLDINGU | Zatímco jiné národy by čtvrté místo ve štafetě braly bez rozmýšlení, pro Nory je to hodně špatný výsledek. Třeba i proto, že v sezoně ještě týmový závod mužů nevyhráli, a to rozhodně není něco, na co by byli zvyklí. „Myslím, že je to trapné, musíme jít do sebe,“ burcuje největší biatlonová hvězda současnosti Johannes Thingnes Bö. Ten Nory vytáhl z osmého místa alespoň na „bramborovou“ pozici.