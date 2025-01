Poslední SP před MS bude také bez Davidové, šance pro staronovou členku

Český biatlonový tým oznámil sestavu pro poslední zastávku Světového poháru ve druhé třetině sezony. A znovu v ní chybí ženská jednička Markéta Davidová. Poprvé naopak v sezoně vstoupí do SP Tereza Vinklárková, která má medaili z posledního IBU Cupu. V Anterselvě jsou české ženy v pěti, muži jen ve čtyřech.

Český fanoušek stále doufá, že uvidí brzy znovu závodit Markétu Davidovou, jež v Kontiolahti slavila vítězství ve sprintu. Národní ženská jednička ale chybí i nyní v sestavě pro Světový pohár v Anterselvě, který je posledním před únorovým mistrovstvím světa v Lenzerheide.

„V sestavě žen stále chybí Markéta Davidová a zpátky k juniorskému týmu se připojila Heda Mikolášová,“ píše se bez dalších podrobností ve zprávě na oficiálním webu Českého biatlonového svazu.

Davidová léčí vyhřezlou ploténku, s týmem doktorů a fyzioterapeutů se rozhodli pro konzervativní léčbu, tedy bez operačního zákroku. Poslední zprávy z úst prezidenta svazu Jiřího Hamzy hovořily o tom, že v pondělí (20. ledna) měla absolvovat další kontrolní vyšetření.

Také Markéta Davidová se snažila na svém Instagramu před týdnem být pozitivní: „Pracujeme na tom, aby další závod přišel co nejdříve.“

V Anterselvě, kde by návrat nejspíš komplikovala i vyšší nadmořská výška, to ale nebude. Tam ženský tým do pětice členek doplní Tereza Vinklárková. V italském středisku se totiž jedou štafety, a tam je dobré mít případný záskok. Tým tak tvoří tradičně Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Kristýna Otcovská, Tereza Voborníková a zmíněná staronová členka Vinklárková.

„Na IBU Cupu v Osrblí se jí povedl sprint a pak i singl mix. Při absenci Markéty Davidové stále hledáme nejlepší možné složení štafety. Tereza Vinklárková dostane šanci ve sprintu, aby trenéři mohli pro štafetu vybrat čtveřici, která má momentálně nejlepší formu,“ vysvětlil sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.

Heda Mikolášová sice v Ruhpoldingu při své premiéře v SP předvedla slušný výkon, ale teď má jiné povinnosti. „Hedu teď čeká mistrovství Evropy juniorů v Altenbergu, které je pro ni jedním z vrcholů sezony. Do Ruhpoldingu jsme ji vzali na štafetu, aby získala první zkušenosti. Myslím si, že premiéru ve Světovém poháru zvládla dobře. Ustála tlak a za to si zaslouží pochvalu. Určitě patří mezi juniorky, které můžou zabojovat o nominaci na olympijské hry,“ řekl Rybář.

Muži ale jdou trochu riskantnější cestou a v Anterselvě jsou jen ve čtyřech. Mikuláše Karlíka totiž trápí lehčí onemocnění.

„Vrcholí nominace na mistrovství světa a my chceme co nejlépe porovnat výkonnost jednotlivých závodníků. V Anterselvě dostanou šanci čtyři muži, kteří o sobě dali vědět na Světovém poháru. K základní trojici přibyl Adam Václavík, který se v Oberhofu a Ruhpoldingu úspěšně chytil. Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Jakub Štvrtecký a Luděk Abrahám budou startovat na mistrovství Evropy, což je pro nás také důležitá soutěž, a odtud bude šance se ještě nominovat na mistrovství světa,“ doplnil Rybář.

SP v Anterselvě začíná ve čtvrtek sprintem žen.

Česká nominace na SP v Anterselvě:

Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Kristýna Otcovská, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková

Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Adam Václavík