Olsbuová Röiselandová teď komentuje. Zranění Davidové? Spíš jen smůla

Ve své kariéře posbírala sedm olympijských medailí a těch z mistrovství světa má Marte Olsbuová Röiselandová ještě o deset víc. S kariérou se rozloučila v březnu 2023, ale vrátila se jako bumerang. V německém Ruhpoldingu měla s sebou skoro celou rodinu, kde každý měl svou roli. Ona komentovala v norské televizi NRK, manžel Sverre byl jakožto kouč německých žen v centru pozornosti. A maminka hlídala ročního Tobiase. „Jsme taková velká šťastná rodina na cestách,“ hlásila v rozhovoru pro iSport.cz a iDnes.cz.

I Olsbuová Röiselandová patřila v sobotu k novinářům, kteří v tiskovém středisku netrpělivě očekávali narychlo svolanou tiskovou konferenci norského týmu. Ani ona netušila, jaká bomba na ní „vybouchne“.

Jak tuto nečekanou zprávu vnímáte?

„Je to smutné. Je to smutné pro biatlon, pro Nory. Jsem šokovaná. Takovou věc jsem od něj nečekala, ale je zjevné, že je to pro něj správné rozhodnutí.“

Je to z vašeho pohledu pochopitelné?

„Určitě. Má rodinu a chce s nimi trávit víc času. Rozumím tomu velmi dobře. Ale je to smutné. Je jedním z nejlepších biatlonistů vůbec. Je nepříjemné ho ztratit, a že ho neuvidíme na olympiádě. Takže si s ním musíme užít všechny zbývající závody.“

Jaký je váš život po kariéře?

„Moc dobrý. Prožívám ho teď s malým dítětem, hodně jsem doma, občas tady na biatlonu. Myslím, že je to ta nejlepší kombinace.“

Takže nemůžete být bez biatlonu?

„Ne, je to velká část mého života. A navíc teď je to trochu jiné, je to víc uvolněné. Je skvělé být tady v Ruhpoldingu a jen si to užívat, nebýt nervózní. Opravdu si užívám, že tady můžu být s naší televizí.“

Navíc bez závodního stresu…

„Přesně tak. Nemám žádné nervy, v noci dobře spím a není to tak náročné.“

Nechybí vám závodění?