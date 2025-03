Patnáctý Hornig: Maximální spokojenost. Fanoušci? Člověka to strašně žene!

S výkony na mistrovství světa moc spokojený nebyl. Ve Světovém poháru se ale Vítězslavu Hornigovi letos daří velmi obstojně. A potvrdil to i ve čtvrtečním sprintu, v němž skončil patnáctý. Závod nejlépe vyšel Francouzi Emilienovi Jacquelinovi, druhý byl Ital Tommaso Giacomel. Třetí skončil i se dvěma trestnými okruhy loučící se Johannes Thingnes Bö. Pro Horniga to bylo další cenné umístění v top 20 a další body.

Jeho cílem bylo, aby v této sezoně Světového poháru zajížděl pokud možno na bodovaných pozicích. Tento plán Vítězslav Hornig v prvních dvou třetinách seriálů přeplňoval, bodů sbíral díky rapidnímu zrychlení na trati hodně. A pokračuje v tom i teď na domácí štaci SP v Novém Městě na Moravě. Po 15. místě ve sprintu drží průběžnou 20. příčku v celkovém hodnocení SP a je nejlépe umístěným Čechem.

S výsledkem jste tedy spokojený?

„Ano, maximální spokojenost. Na střelnici se mi tady doma sešly dvě nuly. Pak jsem se trochu bál, abych se nenechal strhnout davem a nezačal tam dělat blbosti. Ale to se mi naštěstí nepovedlo. Jsem rád, že se mi to takto sešlo.“

Dvě nuly jsou pro vás v této sezoně cenné. Čím to, že se střelba tak vydařila?

„Řekl bych, že je to tím, že jsem se tam nezbláznil. Dělal jsem tam práci, kterou jsem dělal včera, předevčírem na tréninku, kterou jsem si zkoušel doma a celou sezonu. Když dělám to, co umím, dokáže se to tam sejít.“

Hnaly vás pak bouřící tribuny v cílové rovince?

„Člověka to strašně žene, obzvlášť cílový kopec a pak do stadionu. Už jsem tam byl poměrně dost hotový, ale člověka to nenechá vydechnout a opravdu ho to zmáčkne až na cílovou pásku.“

Tomáš Mikyska si stěžoval, že mu během závodu bylo horko. Jak jste na tom byl vy?

„Já i vzhledem k tomu, že jsem si před Novým Městem prošel nějakým lehkým nachlazením, jsem rozhodně neměl v plánu, že bych zahodil čelenku tak jako on. Aby mě někde při sjezdu neofouklo a nelehnul jsem znovu. Tím, jak se závodilo večer, tak horko ještě nebylo tak neúnosné. Myslím, že letos byly z hlediska teploty už horší závody.“

Rozhovor pokračuje pod grafikou

Jaká byla z vašeho pohledu trať?

„Od nástřelu to drželo víceméně stejně. Jsou tam jediná dvě horší místa. Ale během závodu se trať vůbec nehoršila a bylo to pro všechny stejné.“

Výsledky na mistrovství světa úplně podle vašich představ nebyly. Jak se vám podařilo zkoncentrovat na Nové Město?

„Jsem rád, že jsem se dokázal připravit. Na rovinu říkám, že jsem nevěděl, jak na tom budu. Po víkendu jsem měl otazník, přijížděl jsem sem po tom, co jsem tři dny pořádně netrénoval. Takže jsem rád, že se mi jelo takhle.“

Nelitoval jste toho, že jury uplatnila pravidlo o špatném pořadí, závodníky z čela SP posunula víc dopředu a vás tím pádem odsoudili k vyššímu startovnímu číslu? Původně jste měl mít 24, vyjížděl jste ale s 39.

„Já jsem upřímně nepochopil, proč to udělali. Odpoledne jsem na to přišel náhodou, když jsem si potřeboval načasovat předzávodní stravu, a hledal jsem svůj čas startu. Koukám, že tam je Eric Perrot s jedničkou, tak si říkám: Co to je? Letos, když si vzpomenu na sprint v Le Grand-Bornand, tak tam bylo výrazně horší počasí, ještě na nástřelu lilo jako z konve, a nikdo to neřešil. Trať tam byla ve výrazně horším stavu. Takže nerozumím tomu, proč se to přelosovalo, trať byla pro všechny férová i s původním rozlosováním.“

Kam řadíte tento svůj výsledek?

„Jsem rád, že zapadá do toho, co jsem schopný jezdit tuhle sezonu. Protože tam byly závody, které se mi letos úplně nepovedly, nebyl jsem jednou na bodech, což mě hodně štvalo, protože jsem kvůli tomu přišel o masák. Teď jsem rád, že i po MS, kde jsem nebyl se sebou spokojený, jsem dokázal tohle předvést a doufám, že i domácím fanouškům udělat radost.“

Je to tady asi jiný příběh než vloni při mistrovství světa, kde jste ve vytrvalostním závodu skončil až 46.

„Rozhodně. I na trati je pocit mnohem lepší. Když se tam potkám s Tommasem Giacomelem a půl kola jsem schopný držet podobný rozestup, je to něco jiného, než když na mě vloni ve štafetě za kolo vymazal skoro půl minuty.“

Jak se těšíte na stíhací závod, která se pojede vzhledem k času (start v 14:55) v horších podmínkách?

„Asi to bude horší. Na druhou stranu věřím, že náš servis na toto umí mazat. V Lenzerheide na tyto podmínky reagovali velice dobře. Takže věřím, že dokážou zase připravit skvělé lyže. Je to kontaktní závod, ty já mám obecně velmi rád.“