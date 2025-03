Byly to pořádné nervy. Boj na poslední střelbě. Stáli vedle sebe, pálili téměř ve stejnou dobu. Ale šťastnější v posledním stíhacím závodu této biatlonové sezony byl Sturla Laegreid. Po vítězství ve sprintu musel tentokrát Johannes Bö skousnout porážku od svého nástupce. A nejen v této konkrétní „stíhačce“, ale také v boji o malý křišťálový glóbus za disciplínu. A především o ten velký. Také v závodu žen se děly věci. Lou Jeanmonnotová vysvlékla ze žlutého Franzisku Preussovou a vede o pět bodů. Sedmá dojela Tereza Voborníková.

V pátek se mu to povedlo. Ve sprintu se mohl loučit se zaplněnou tribunou na domácím Holmenkollenu jako vítěz. Díky tomu také v sobotu vyjížděl Johannes Thingnes Bö na trať jako první, s náskokem 25 sekund na svého největšího rivala Sturlu Holma Laegredia.

Při rychlosti, jakou vládne na lyžích, by se mohlo zdát, že vyhrát i stíhací závod nebude takový problém. Jenže u Böa byl v celé této sezoně dost zásadní faktor střelnice. Zatímco v předchozích letech býval i přesnějším střelcem, letos se tato preciznost trochu vytratila.

V konečném sčítání sobotního závodu tak rozhodly právě nesestřelené terče. Zatímco Laegreid jich vybílil všech dvacet, Bö musel na tři trestná kola. A právě to mu nakonec scházelo. Laegreid byl totiž v cíli o 15 sekund dřív než jeho reprezentační kolega, sportovní vzor a od neděle také předchůdce na trůnu krále mužského biatlonu.

V sobotní „stíhačce“ se totiž nejelo jen o vítězství v tomto závodu. Jelikož do konce celé sezony zbývá už jen nedělní závod s hromadným startem, byl v sobotu ve hře jak malý křišťálový glóbus za stíhací závody, tak opět i ten velký, kde ve žlutém dresu v posledních závodech jezdí právě mladší z dvojice Norů.

Malý glóbus nakonec připadl Laegreidovi při shodě bodů (oba 430) díky většímu počtu výher. I ten velký ale díky tomuto triumfu definitivně získal už v sobotu. Před startem měl totiž náskok 89 bodů, díky vítězství jej navýšil o 15. A v závodu s hromadným startem se jede už jen o 90 bodů. Neexistuje už tudíž ani teoretická šance, že by se Bö rozloučil s fanoušky s šestým velkým glóbem v ruce.

Z českých biatlonistů vyšel stíhací závod nejlépe Vítězslavu Hornigovi. Ten se z 21. místa po sprintu posunul na 11. příčku. Pomohla mu k tomu hlavně dobrá střelba, když netrefil dva terče. Posun zaznamenal také Michal Krčmář, který se startovním číslem 23 dojel 17. Tomu se dařilo hlavně na trati, kde mu patřil třináctý nejrychlejší čas.

Drama v závodě žen

Závod žen také přinesl obrovské drama, které navíc není u konce. Franziska Preussová před sobotní stíhačkou vedla před Lou Jeanmonnotovou o 35 bodů. Preussová ale na první střelecké položce musela na trestné kolo, čímž dala velké naděje Jeanmonnotové. Z jedné sekundy náskoku pro Francouzku bylo najednou sekund 24. Na druhé střelbě se ale síly vyrovnaly, když na trestné kolo musela pro změnu Jeanmonnotová. Rozdíl mezi nimi byl rázem zase jen jedna sekunda.

Vestoje ale přišlo selhání Preussové, která chybovala hned dvakrát, zatímco Francouzka sklopila všech pět terčů. Na poslední položce Jeanmonnotová neminula, tentokrát se stejný zápis povedl i Němce, která se posunula na čtvrté místo, tedy výrazně eliminovala ztráty, protože na střelnici přijížděla na 7. místě. V závěrečném kole už jí ale docházely síly a před ni se dostala domácí Ida Lienová. Preussové tak patřila pátá příčka, což v řeči čísel znamenalo 90 bodů pro Francouzku, zatímco pro Němku 50, a tím pádem titěrný pětibodový náskok Jeanmonntové v celkovém pořadí před nedělním závěrečným závodem s hromadným startem. Lepší závěr sezony si fanoušci ani nemohou přát.

A stejně jsou na tom i ti čeští. Tereza Voborníková totiž v sobotu předvedla parádní závod. Sestřelila všech 20 terčů a z poslední střelby odjížděla na sedmém místě se ztrátou sekundy na rozšířené pódium. Ačkoliv právě na Holmenkollenu už na něm byla v předchozích letech dvakrát, tentokrát se to nepovedlo a Češka udržela sedmou příčku.

Dařilo se i Jessice Jislové, která se startovním číslem 60 skončila devatenáctá.

SP v biatlonu v Oslu - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. Laegreid 31:45,0 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö (oba Nor.) -15,5 (3), 3. Fillon Maillet (Fr.) -23,9 (1), 4. Giacomel (It.) -24,1 (1), 5. Frey -1:37,5 (2), 6. Dale-Skjevdal (oba Nor.) -1:46,4 (4), ...11. Hornig -2:08,4 (2), 17. Krčmář -2:43,9 (3), 36. Mikyska -3:38,3 (5), 47. Hák -4:42,9 (4), 51. Mareček (všichni ČR) -5:10,9 (3).

Konečné pořadí stíhacích závodů (po 6 závodech): 1. Laegreid 430, 2. J. T. Bö 430, 3. Samuelsson (Švéd.) 290, 4. Giacomel 271, 5. Perrot (Fr.) 251, 6. Fillon Maillet 250, ...21. Hornig 107, 29. Krčmář 71, 45. Mareček 30, 58. Mikyska 13, 65. Václavík 6.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 21 závodů): 1. Laegreid 1236, 2. J. T. Bö 1132, 3. Perrot 851, 4. Fillon Maillet 812, 5. Giacomel 790, 6. Samuelsson 785, ...21. Hornig 360, 33. Krčmář 209, 44. Mareček 104, 53. Václavík 59, 64. Mikyska 27, 85. Hák 6, 91. Štvrtecký 1.