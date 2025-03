Krčmář o své sezoně: MS povedené, svěťák slabší. Změní pažbu. A jeho ideální sestava Sparty je...

Jeho výkon v posledním kole smíšené štafety na letošním biatlonovém mistrovství světa? Per Torvik, norský expert na techniku běhu, prohlásil, že z Michala Krčmáře (34) se tam stalo zvíře. Celý tým se přičinil o medaili, on ji ale vylepšil na stříbro. Světový šampionát také ve své sezoně hodnotí kladně, zatímco ve Světovém poháru sám ví, že to drhlo. I proto chystá změny. Jak hodnotí ty, které nastaly před rokem v realizačním týmu? A jaký výsledek tipuje jako velký fanoušek fotbalové Sparty v důležitém nedělním duelu s Plzní?

Bratři Böové se rozloučili s kariérou a prý předali pomyslný štafetový kolík i jemu jakožto jednomu z nejstarších ve startovním poli. Tento fakt si Michal Krčmář moc dobře uvědomuje. A ví, že musí udělat kroky, aby se přiblížil těm o deset let mladším. „Mladí kluci se určitě nebudou přizpůsobovat mně, že já jsem starý a pomalý, když to odlehčím,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz. Třeba změní pažbu po vzoru rychlostřelce Martina Uldala. Proč sám střílel o dost pomaleji a jak to lze změnit?

Když se řekne sezona 2024/25, co první vám naskočí?

„Mistrovství světa v Lenzerheide. Z toho důvodu, že jsem po prvním trimestru v sobě všechno tak nějak směřoval ke Švýcarsku, protože vstup do sezony nebyl vůbec dobrý. Bylo to kostrbaté, takže jsem potom už závody bral jako přípravu k MS, i když jsem je jel naplno. Měl jsem za cíl být nachystaný na šampionát, aby tam to bylo to nejlepší, co jsem schopný podat.“

Předvedl jste ty nejlepší výkony z Čechů na mistrovství světa. Včetně vašeho velkého podílu na stříbru ze smíšené štafety. Jste díky svým zkušenostem schopný, víc než mladší kolegové, načasovat formu k vrcholu sezony?

„Je to možné. Už jsem si prošel spoustou situací a moc dobře vím, že tato akce stojí víc psychických sil, je náročnější na hlavu. Ve dvanácti dnech je tam nakumulovaných šest až sedm závodů, je to náročné na psychiku. Takže možná nějaká zkušenost tam hraje roli. Na druhou stranu úplně jsem se viděl ve Víťovi Hornigovi.“

V čem konkrétně?

„V sezoně 2016/17 jsem na mistrovství světa přijížděl jako jedenáctý muž Světového poháru, a totálně jsem tam v prvních třech závodech vybouchl, vyškolilo mě to tam. Pak jsem to zachraňoval ve vytrvalostním závodu šestým místem, kde byl Ondra Moravec druhý. Takže jsem se viděl ve Víťovi, kdy on má super životní sezonu a o to víc se pere s tlakem.