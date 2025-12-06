Slavia v Teplicích: mistr podzimu, rozdílový motor Provod i strach v závěru
Slavia má důležité tři body ze hřiště, kde se nezískávají snadno. Mužstvo Jindřicha Trpišovského zvládlo páteční předehrávku 18. kola fotbalové Chance Ligy, v Teplicích vyhrálo 2:1. Zásadní roli sehrál Mojmír Chytil, který se postaral o oba góly lídra tabulky. Co všechno zápas Pražanů na severu Čech ukázal?
Slavia mistrem podzimu
Úřadující šampioni vůbec poprvé v sezoně zapsali pět ligových výher v řadě a po páteční předehrávce odskočili druhé Spartě už na osmibodový rozdíl. Do zimní přestávky tak půjde Slavia na prvním místě bez ohledu na výsledek duelu s Jabloncem. „Není důležité, kde jsme teď, ale kde budeme na konci sezony. Každopádně umístění na konci sezony vám dělají zápasy jako tento,“ vyzdvihl důležitost triumfu v Teplicích kouč Trpišovský.
Po osmnácti kolech tak Slavia zůstává neporažená a s náskokem vede ligu. Zisk 42 bodů je sice o něco nižší než před rokem, kdy se Slavia ve stejné fázi soutěže pyšnila už padesáti body, ale i tak musí být v Edenu spokojenost. Mimochodem, první prohra v minulém ročníku potkala „sešívané“ právě v posledním kole podzimu.
Jak důležitý je Chytil?
Ani kdyby nedal dvě branky, byl by jedním z nejlepších na place. Mojmír Chytil opět udržel na zádech soupeře v mnoha soubojích, futsalovsky lepil balony pod podrážkou a bojoval i směrem dozadu. „Vypadá skvěle,“ vydechl Trpišovský a připomněl důležitý fakt. „Když si to promítnete, jeho góly jsou vždy dost důležité.“
Ano, při bližším pohledu je to přesně tak. Od začátku minulé sezony nasázel Chytil v sešívaném dresu 20 gólů, z toho devětkrát otevřel skóre utkání a osmkrát šlo o gól vítězný. Teď má ve dvou po sobě jdoucích zápasech bilanci 4+0. „Je to příjemné období – dávám góly a vítězíme,“ podotkl šťastný střelec.
Strach v závěru s krátkým nastavením
Už se zdálo, že mají slávisté vše pevně v rukou. Ale 86. minuta, jedna standardka, dobrý balon do ohně, gól Matyáše Kozáka a v očích teplických hráčů zažehl oheň. „Je to fakt nepříjemné dostat gól v závěru. Jedna individuální chyba a může to být 2:2. Člověk trochu znervózní,“ uznal Mojmír Chytil.
Domácí hodili vše do útoku, vzadu stálo už jen pár hráčů, navíc vzhledem k vynuceným střídáním v hodně improvizované sestavě. Do solidní příležitosti se dostal John Auta, který si z úhlu ale nepotáhl balon více do vápna a nechal tvrdou ranou jen vyniknout Jindřicha Staňka. Snažení netrvalo dlouho, Marek Radina totiž nechal nastavit jen tři minuty. „Neumím tyto věci vyhodnotit,“ usmíval se Zdenko Frťala. „Nechci si stěžovat, ale střídání bylo v druhé půli dost. Minule jsme vedli 1:0 a nastavovalo se osm minut. Každou minutu bychom uvítali, ale to neovlivním,“ dodal.
Vynikající Bílek překvapuje i Frťalu
Defenzivní záložník se proměnil v naprosto nepostradatelný článek teplické sestavy. Ve středu hřiště se velmi statečně pral s nabitou zálohou věhlasnějšího soka a velmi chytře a zkušeně rozděloval míče směrem dopředu. Muž se šestkou na dresu se zkrátka znovu předvedl jako ukázkový kapitán. „Upřímně jsme sami překvapení, co předvádí a jeho výkonnost pořád stoupá. Bere na sebe zodpovědnost u penalt a dalších standardek. Patřil mezi nejlepší hráče celého utkání,“ vyzdvihl lídra mužstva kouč Zdenko Frťala.
Bílek si tak dalším velmi dobrým představením znovu řekl o vylepšení smlouvy, která mu vyprší už za půl roku. „Musíme to vyřešit co nejdřív. Jestli dá ještě pár gólů, tak to bude ještě složitější,“ vtipkoval Frťala.
Rozdílový motor Provod
„Nerad vyzdvihuji hráče, ale Provod byl úplně rozdílový směrem nahoru,“ zmínil sám od sebe Jindřich Trpišovský v úvodním hodnocení zápasu na tiskové konferenci. A měl naprostou pravdu. Vysoký ofenzivní záložník měl skvělý pohyb a jako tradičně přidal i vynikající technickou nadstavbu.
Obě tyto přednosti pak využil i u prvního gólu Slavie, kdy nastartoval akci ve středovém kruhu, posunul míč do lajny, pokračoval v náběhu, ve vápně si znovu převzal míč a poslal ho Chytilovi před odkrytou bránu. Jako první hráč Chance ligy tak v tomto ročníku dosáhl na metu deseti bodů (3 góly, 7 asistencí). „Při takových zápasech potřebujete přesně toho jednoho rozdílového hráče, který vám udělá zápas,“ doplnil na jeho adresu nadšený Trpišovský.