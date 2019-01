Březinovi se na ME nevedlo, skončil na 7. místě. Sedmý titul získal Fernández | iSport.cz

Březina zariskoval a zařadil do volné jízdy i druhý čtverný salchow, zatímco v dosavadním průběhu sezony jezdil vždy jen s jedním. Oba s drobnými problémy zvládl, ale pak přišly dva jednoduché skoky a pád při pokusu nahradit trojitý axel v samém závěru programu. „Bylo to poprvé, co jsem šel se dvěma čtveráky, a myslím, že mě to trochu dostalo. Na konci programu jsem měl tuhé nohy a z toho pramenily chyby,“ řekl Březina reportérům mezinárodní federace ISU.

Za letošním maximem ve volné jízdě zaostal zhruba o 16 bodů. V součtu s krátkým programem zaostal na ME o 19 bodů za osobním rekordem z Helsinek, kde skončil na podzim druhý v závodě Grand Prix. „Nebyl to pro mě dobrý šampionát. Myslím, že to byl zatím můj nejhorší závod v sezoně. Nejsem z toho nadšený,“ hodnotil své vystoupení v Minsku nejlepší český krasobruslař.

Vývoj soutěže přitom nakonec ukázal, že v případě vydařené volné jízdy se mohl výrazně posunout vzhůru. Závodníci před ním na rozdíl od krátkého programu hodně chybovali a na třetí pozici se výbornou volnou jízdou dostal z 10. místa Ital Matteo Rizzo, na kterého Březina ztratil téměř 13 bodů. Dosavadním Italovým maximem na ME bylo loňské deváté místo.

Evropský král se nezměnil, stejně jako vždy od roku 2013 vyhrál Fernández, i když závodil poprvé v sezoně. Tentokrát dvojnásobný mistr světa zaútočil ze třetího místa po krátkém programu. Výborně předvedl volnou jízdu na motivy příběhu Dona Quijota, která mu loni přinesla olympijský bronz, a porazil o necelé dva body technicky famózního Rusa Alexandera Samarina. „Cítím se úžasně. Věděl jsem, že to bude moje poslední jízda, a jsem ohromně hrdý, že jsem byl schopný ji takhle odjet,“ radoval se.

Sedmým titulem Fernández vyrovnal Rusa Jevgenije Pljuščenka, který ale neměl vítěznou sérii nepřerušenou. Rekordmanem je s devíti tituly Švéd Ulrich Salchow. Fernández by chtěl zanechat stopu v krasobruslařské historii. „Doufám, že si mě budou lidé pamatovat jako trochu jiného krasobruslaře, komplexnějšího. Krasobruslení nejsou jen skoky,“ doplnil.

Španělův výkon odměnili diváci potleskem vestoje a tíhu okamžiku neunesl vedoucí muž po krátkém programu Michail Koljada, který nastupoval po Fernándezovi jako poslední. Ve volné jízdě třikrát upadl, promarnil výrazný náskok a propadl se až na pátou příčku. Během jízdy si navíc pochroumal levou ruku. „Spadl jsem při axelu a začala bolet. Nevím, co se stalo, ale možná je zlomená. Před deseti lety jsem si zlomil pravou ruku, když jsem uklouzl v dešti na ulici, a cítím se podobně,“ popisoval.

Comeback na velký závod se nevydařil ruskému šampionovi Maximu Kovtunovi, jenž klesl z 5. místa na 14. pozici.

Sedmnáctiletý Bělohradský na rozdíl od krátkého programu ve volné jízdě chyboval. V úvodní kombinaci vynechal druhý skok a vzápětí skočil jen dvojitý flip. Pak se vzchopil, ale nezískal 64 bodů za techniku potřebných k účasti na MS. Kvalifikační limit mu unikl bezmála o sedm bodů. „Nebyla to úplně nejlepší jízda, ty dva skoky na začátku trošku zaváhání, ale myslím, že to docela šlo a těším se na další velký závod,“ uvedl na facebooku.

Pátý titul za sebou pro Francouze

Francouzští krasobruslaři Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron získali v tancích pátý evropský titul za sebou. Po rytmickém tanci byli jednoznačně nejlepší i v sobotním volném tanci a v Minsku triumfovali s náskokem 11,57 bodu před Rusy Alexandrou Stěpanovovou a Ivanem Bukinem. Bronz získali Italové Charlene Guignardová a Marco Fabbri.

Třiadvacetiletá Papadakisová a o rok starší Cizeron v Evropě neohroženě vládnou od roku 2015. Od té doby je na velké světové akci porazili jen dvakrát Kanaďané Tessa Virtueová a Scott Moir. Celkovým součtem 217,98 bodu v sobotu o 1,2 bodu vylepšili svou známku ze závodu Grand Prix v Grenoblu a stanovili nové světové maximum, které se po změně bodování začalo od této sezony počítat od nuly.

Pátým titulem se dostali na dělené druhé místo mezi nejúspěšnějšími tanečními páry historie ME. Před nimi jsou jen reprezentanti bývalého Sovětského svazu Ljudmila Pachomovová a Alexandr Gorškov. Pět titulů získali ještě jiní Sověti Natalie Bestemianovová a Andrej Bukin.

A právě Bukinova syna Ivana v sobotu Francouzi porazili. Ten ale společně se Stěpanovovou s přehledem získal stříbro a vylepšil bronzové umístění na ME z let 2015 a 2018. Bronzovou pozici uhájili Guignardová a Fabbri, pro které je to první velká medaile. Třetí nejlepší volný tanec předvedli Rusové Victoria Sinicinová a Nikita Kacalapov, ale kvůli ztrátě z rytmického tance zůstali necelých šest bodů za medailí.

Čeští reprezentanti v této kategorii nestartovali.

Výsledky ME v krasobruslení v Minsku:

Muži - konečné pořadí: 1. Fernández (Šp.) 271,59, 2. Samarin (Rus.) 269,84, 3. Rizzo (It.) 247,08, 4. Aymoz (Fr.) 246,34, 5. Koljada (Rus.) 240,87, 6. Grassl (It.) 236,70, 7. Březina 234,25, ...19. M. Bělohradský (oba ČR) 191,22.

Taneční páry - konečné pořadí: 1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 217,98, 2. Stěpanovová, Bukin (Rus.) 206,41, 3. Guignardová, Fabbri (It.) 199,84, 4. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 193,95, 5. Kaliszeková, Spodyrjev (Pol.) 185,35, 6. Fearová, Gibson (Brit.) 182,05.