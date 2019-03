Čínští krasobruslaři slaví druhé zlato, Abraževičová a Bidař skončili osmnáctí | iSport.cz

Nejlepší čínská sportovní dvojice kvůli partnerčiným zdravotním problémům přišla o podzimní část sezony a ani při vítězství na mistrovství čtyř kontinentů ještě nebyla ve špičkové formě. Na MS ale tréninkové manko stříbrných olympijských medailistů nebylo znát, jeli naprosto suverénně a navázali na titul z roku 2017. "Chceme vyjádřit velký vděk našemu týmu a trenérům. V téhle sezoně jsme museli překonat spoustu obtíží, ale díky jejich podpoře jsme byli schopni se s nimi vypořádat," řekl Chan Cchung.

Tarasovová s Morozovem jsou stejně jako loni stříbrní. I oni předvedli nejlepší volnou jízdu sezony, ale doplatili mimo jiné na partnerovu nejistotu při sólových skocích. "Bylo to úplně jiné než včera (při krátkém programu), bojovali jsme, abychom všechno zvládli," řekl Morozov. Tarasová byla ráda, že předvedli víceméně čistou jízdu. "Bylo to těžké, bojovala jsem sama se sebou. Bylo tam pár drobných chyb, ale nakonec jsem zvládla všechny prvky a jsem za to šťastná," uvedla.

Bronz získali další Rusové Natalia Zabijaková a Alexander Enbert, pro něž je to první medaile na MS. Dopracovali se k ní vyrovnanými výkony, v krátkém programu i ve volné jízdě obsadili čtvrtou příčku. Dnes je předčili úřadující mistři Evropy Vanessa Jamesová a Morgan Cipres z Francie, kteří se ale vinou dvojitého toeloopu místo trojitého v partnerově podání posunuli ze sedmé jen na pátou příčku.

Potřetí na MS startoval Bidař, ale s Abraževičovou zatím nedosahuje takové výkonnosti jako s Annou Duškovou, s níž vstupovali na seniorskou scénu jako juniorští mistři světa. Šestnáctiletá běloruská rodačka, která byla nejmladší a nejméně zkušenou krasobruslařkou ve startovním poli, byla nejistá při výjezdech řady skoků. Při odhozeném flipu upadla, přesto se nově složená dvojice při třetím společném závodě odpoutala z poslední příčky po krátkém programu. Polepšila si o jedno místo na 18. příčku.