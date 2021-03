Březinovou cepuje na dálku legenda Sabovčík: trénink se sluchátkem

Sluchátko do ucha, mobil na mantinel zimáku, zapnout videohovor a jede se. A teď, trenére, mluv. Česká krasobruslařka Eliška Březinová a její super kouč Jozef Sabovčík (57) si museli v době pandemie poradit i na dálku, jak společně trénovat. Distančně to budou muset zvládnout i na mistrovství světa ve Stockholmu, které pro Březinovou odstartovalo skvělým krátkým programem, z něhož 21. místem postoupila do volných jízd a přiblížila Česko olympiádě. Jak vůbec k této spolupráci došlo?

Ledová plocha brněnského stadionu zeje prázdnotou, než na ni naskočí krasobruslařka Eliška Březinová. V době pandemie koronaviru ji musí mít kvůli všemožným opatřením jen pro sebe, ačkoliv by na ní raději sama nebyla. Do jednoho ucha si dá sluchátko a na mobilním telefonu, který za chvíli položí na mantinel, zahájí videohovor. Ten směřuje až za oceán, na druhém konci je legendární slovenský krasobruslař Jozef Sabovčík.

„Jozef viděl většinou celou plochu. Já jsem ho zase díky sluchátku slyšela celou dobu. Takže bych řekla, že to bylo docela fajn. Nějak mě to v tréninku neomezilo, že jsem jezdila se sluchátkem, naopak mi to pomohlo. Hned po skoku mi totiž mohl říct, co tam bylo, nebo co mám udělat jinak. Nemusela jsem se vracet zpět k telefonu, zpětná vazba byla okamžitá, věděla jsem, co a jak,“ popisovala Březinová.

Česká reprezentantka má trenéra také přímo na stadionu, protože ji vede její otec Rudolf. A právě on přišel před zhruba dvěma a půl lety s nápadem oslovit Sabovčíka, zda by mu s přípravou dcery nepomáhal.

„Vždycky jsem k taťkovi měla ještě jednoho trenéra. Ale pan Ivan Rezek v roce 2017 bohužel zemřel, takže jsme hledali ‚náhradu‘, aby tam zůstal ještě pohled druhého člověka na trénink,“ vysvětlila pětadvacetiletá sportovkyně, která je mladší sestrou dalšího úspěšného krasobruslaře Michala Březiny.

ELIŠKA BŘEZINOVÁ Narozena: 19. února 1996 (25 let) Výška: 165 cm Klub: VSK Technika Brno Trenéři: Rudolf Březina, Jozef Sabovčík Choreograf: Misha Ge Největší úspěchy: je šampionkou EduSport Trophy 2019, vítězkou New Year's Cup 2014, šampionkou Santa Claus Cup 2015 a sedminásobnou českou mistryní (2012, 2014-2016, 2018-20).

Se Sabovčíkem se setkala poprvé v roce 2018. „Taťka se s Jozefem znal už delší dobu. A pak když se rok předem plánovala jeho rozlučka, navázali jsme ještě větší kontakt. Jozef přijel do Česka natočit klipy k exhibici, a tam jsme se domluvili, že bychom mohli zkusit nějakou spolupráci. Hned další léto jsem odjela na 14 dnů za ním do Ameriky. Od té doby v podstatě takhle fungujeme,“ přiblížila Březinová.

Při úvodním setkání s mužem, který jako první skočil na mezinárodní soutěži čtverný skok, si společně vyjasnili cíle a vize, aby spolupráci nic nebránilo. Už tehdy blonďatá krasobruslařka věděla, že to půjde. „Potřebovala jsem někoho podobného, jako byl pan Rezek. A když jsem mluvila poprvé s Jozefem, věděla jsem, že je to někdo, koho bych v týmu ráda měla. Potřebovala jsem ho jako psychickou podporu. Spíš takového kouče než trenéra. Protože přece jen když s vámi ten člověk není denně na ledě, je to spíš koučování. Také to může hodně pomoci.“

I tak pomáhá Jumping Joe, jak se Sabovčíkovi přezdívalo, nejen po mentální stránce, ale také s technikou. „Přece jen trenér, který je se závodníkem každý den, a to v jakémkoliv sportu, může přehlédnout nějakou chybu nebo nedostatek v technice. Když se pošle video, nebo si spolu voláme, tak ten druhý člověk tam třeba najde úplně minimální věc, ale ta drobnost může pomoct tomu, abych se zlepšila,“ řekla k tomu Březinová.

Patří sice k ročníkům, které společný stát se Slováky znají už jen z dějepisu a vyprávění, přesto nemá s rodnou řečí svého druhého trenéra problém. „Jozef na mě mluví česky, ale když píše, tak slovensky. Ale nemám s tím problém. To asi ještě ty mladší ročníky, než jsem já. Navíc jako malá jsem jezdívala do Německa, kde byli hodně právě i Slováci, takže rozumím.“

Pokud zrovna nebyla za mořem u Sabovčíka na tréninkovém kempu, fungovala jejich spolupráce většinou na bázi telefonátů, ve kterých mu popsala pocity při jednotlivých prvcích. Pandemie je však donutila k větším experimentům a využívání moderních technologií. „Když jsme věděli, že se v létě nikam nedostanu, začali jsme navazovat častější komunikaci pomocí videohovorů. To si myslím, že mi pomohlo. A řekla bych, že je to možná i lepší přes video, než kdybychom si jen psali. Trenér to prostě potřebuje vidět,“ dodala rodačka z Brna.

Se svým druhým koučem se nepotká ani nyní na mistrovství světa. „Vzhledem k situaci máme na jednoho závodníka povoleného jen jednoho trenéra. Takže letos to bohužel nevyšlo, budeme tam jen menší skupina.“ A přitom by se jí další podpora tolik hodila. Sabovčík s ní byl například na mistrovství Evropy 2019, kde skončila desátá. V čem jí tak pomáhá na samotných závodech?

„Dokáže na mně poznat, jak se cítím a co v daný moment potřebuju. Jestli se spíš uklidnit, nebo naopak jsem až moc klidná, tak mě nabudit. To je něco, co dokáže poznat a pak na tu situaci zareaguje.“

A jaká vlastně je slovenská legenda jako trenér? Zakřičet prý na své svěřence neumí. „Snaží se trénovat v klidu, každému to vysvětlit tak, aby to pochopil. Pochválí, řekne, že dobré, ale taky řekne, když to dobré nebylo. Ale nic hrozného. Když vezmu, jak pořvávají trenéři na fotbale nebo hokeji, tak takové výkřiky u něj nenajdeme.“