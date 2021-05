Vernera čeká soutěžení ve StarDance: Od manželky přišel jasný souhlas

Je to už sedm let, kdy se Tomáš Verner rozloučil se sportovní kariérou. A teď ho čeká pořádný dril znovu. Opět to bude spojené s vystoupeními na hudbu, jenže tentokrát nebude mít na nohou brusle, ale taneční obuv. Bývalý krasobruslař se totiž stane jednou z osobností v televizní soutěži StarDance. Jeho soupeřům se to prý ale moc nelíbí. „Už jsem zaregistroval šikanu od ostatních. Sběhli se na mě, že to není fér, že vlastně tančím celý život,“ postěžoval si Verner.

Celou svou kariéru byl zvyklý ucházet se o dobré body od poroty. Teď to přijde zase. Tomáš Verner ale ledovou plochu vymění za taneční parket v soutěži StarDance České televize. S tancem jako takovým ale zkušenosti nemá. „Jednu jedinou věc mi sport vzal, a to jsou taneční. Kvůli krasobruslení jsem tam nemohl chodit, je to trapný,“ prozradil mistr Evropy. Jako individuální sportovec je sám zvědavý, jak mu to půjde s partnerkou. „Byl jsem totiž takový jájínek, všechno sám,“ přiznal.

Byl jste vždy ambiciózní sportovec. Cítíte se i nyní v této soutěži jako favorit?

„Úplně jako favorit se necítím. Už při prvním setkání jsem zaregistroval šikanu od ostatních účastníků, kteří se na mě rovnou seběhli, že to není fér, co tam dělám, že vlastně tančím celý život. Prý to nejsou férové podmínky. Nicméně tanec na parketu mi úplně vlastní není. Hudba ano, rytmus taky a teď se ještě uvidí, jestli rytmus dokážu udržet tak, jak by si to přáli tanečníci profíci a rozhodčí.“

Tomáš Verner Narozen: 3. června 1986 (34 let)

Výška: 178 cm

Sportovní disciplína: krasobruslení

Kariéra: 1991-2014

Největší úspěchy: mistr Evropy (2008), stříbro na ME (2007), bronz na ME (2011), 10x mistr ČR

Jak dlouho jste nabídku zúčastnit se soutěže zvažoval?

„Odpovím trochu jinak. Má cesta do StarDance byla strašně dlouhá. Už jsem si kdysi dávno přál tam být, když jsem viděl první díl, a to už je drahně let. Jenomže sezona tohoto pořadu probíhá úplně paralelně se závodní sezonou krasobruslaře, takže po dobu kariéry to nebylo možné. Pochlubím se, že jsem dostal dvakrát nabídku a dvakrát jsem ji odmítl. Ale jenom z logistických důvodů. Hrozně rád bych se účastnil.“

A když jste ukončil kariéru?

„Tak nějak jsem se snažil připomenout České televizi, že už nebruslím a čas bych relativně měl. Ale sestavování souboru VIP osobností je velká alchymie a ne každý rok se tam pro člověka najde místo. Loni tuším někdy v září přišla oficiální pozvánka, jednou jsme se potkali s produkcí, kde jsme si řekli, že když zvládnu vyřešit logistické věci, jelikož pobývám dlouho i v zahraničí, tak do toho stoprocentně půjdu. Protože za mě je to jeden z nejsledovanějších, nejušlechtilejších pořadů. Kdybych se vrátil do dětství, tak jednu jedinou věc mi sport vzal, a to jsou taneční. Kvůli krasobruslení jsem tam nemohl chodit, je to trapný. Ale tu jedinou věc, kterou mi sport vzal, mi teď dal zpátky v tisícinásobné míře.“

Jak dlouho jste čekal od chvíle, kdy jste se producentům připomněl?

„Myslím, že to bylo třeba pět let. Už jsem si i říkal, že to nevyjde. Možná až bude StarDance 43 a já budu rozhodčí Mezinárodní bruslařské unie v důchodu, tak mě tam pozvou jako zpestření. Vypustil jsem to už z hledáčku. Nerad o tom mluvím, protože to bude vyvolávat dojem: tak teď jsem konečně tam, takových let jsem na to čekal a teď půjdu vyhrát. Jako sportovec samozřejmě ambici vyhrát mám, ale mám taky respekt k pravidlům, která tam jsou, ať už je to rozhodování rozhodčích nebo diváků a náročnost. A k tomu, jak se získává popularita v průběhu StarDance. Já mám základnu fanoušku na sociálních sítích, ale ta nežije v České republice…“

Co na to, že byste mohl jít tančit, říkala rodina?

„Musím rozdělit rodinu nejužší, to je manželka a syn. A pak tu malinko širší – maminka, taťka, sourozenci – ti byli nadšení, už šetří kredit na posílání SMSek. A co se týče nejužší rodiny, to bylo to zásadní rozhodnutí. Máme multikulturní rodinu, manželka je Američanka, já kromě toho, že pracuju v Česku, mám v Americe svého mentora a pobyty se snažím tak nějak vyvážit. Snažím se učit, trávit čas s rodinou. Takže jsme museli probrat, kam se časově tenhle projekt vejde.“

Manželka evidentně nakonec souhlasila…

„Jakmile jsme probrali časové možnosti, že to zvládneme jako rodina, tak tam byl jasný souhlas. Mám skvělou ženu, která je za A soběstačná, za B statečná a za C je tak krásná, že myslím, že ačkoliv StarDance dá mnoha párům zabrat z pohledu žárlivosti, tak my jsme to prodebatovali a nebude to problém. Známe účastníky minulých ročníků a víme, co to se vztahem dvou lidí dělá. Občas to není jednoduché.“

Dalším sportovcem této řady bude tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, se kterou se moc dobře znáte, tvořili jste i moderátorskou dvojici na mezinárodní sportovní konferenci. Bude to i proto prestižní, kdo z vás vydrží déle?

„S Andy jsme moc dobří kamarádi, máme obrovskou radost, že jsme tam spolu. Spojuje nás syndrom bývalého sportovce, který je teď rodič, pracuje, ještě by rád občas sportoval a není na to tolik prostoru. Chtěl by se dostat do formy, chtěl by mít fyzický status sportovce. Každý se na to nějakým způsobem chystáme. Andy je podle mě maximálně připravená, jak sleduju její sociální sítě, je v plném tréninku, já jsem se tam ještě nedostal. Nicméně jsem obrovsky šťastný, že mám takového parťáka, i když soupeříme proti sobě. To, že se budeme špičkovat, kdo dojde dál, je úplně jasný, jsme sportovci, to se nedá vynechat. Je to soutěž. Ale nejsou to naše sportovní disciplíny, takže je tam nadšení, že se budeme učit něco jiného.“

V jaké jste teď kondici?

„To je velmi složité. Já se samozřejmě pořád cítím a občas z jistého úhlu vypadám jako sportovec. Ale skutečnost je daleko, daleko od toho, že bych jím byl. A přes covid uzavření a komplikování věcí jsem nenašel moc času na sobě pracovat. Do toho přišla otrava jídlem, nízké teploty. Ráno, kdy jsem chodíval běhat, byla taková zima, že jsem měl hned výmluvu, proč nejít. Tak nějak jsem z drilu vypadl, protože je spousta pracovních povinností, potom spousta příjemných povinností spojených s rodinou. A že bych v 19.45, když uložím syna, vyrazil ještě na hodinu a půl někam pobíhat, to úplně ne. Jakmile Tomík usne, jsem rád, že je chvilku ticho, klid, a že chvíli sedím na gauči. Představa, že si obuju tenisky, je pro mě těžká. Takže formu nemám.“

Jaké jsou vaše zkušenosti s tancem? Během krasobruslařské kariéry jste přece měl baletní průpravu…

„Základní povědomí o tom, co je tanec, mám. Nikdy jsem netančil tance jako valčík, quickstep, samba, rumba, čača. To jsou věci, které jsou mi vzdálené. Rytmy bych asi dokázal poznat, i když ne všechny. Baletní průprava by mi mohla pomoct v tom, že se snad ponesu po parketu lehčeji než někdo, kdo se s baletem nebo tancem nikdy nesetkal. Ale druhá věc, která tam hraje velkou roli, a doufám, že je to fakt, který mi pomůže nejvíc, bude partnerka.

To pro vás bude nové, že?

„Celý život jsem byl individuální sportovec. Několikrát jsme z legrace udělali pár vystoupení s Carolinou Kostnerovou na ledě a vypadalo to, jako když se tahá kočka s myší. Prostě individuálnímu sportovci tam ten druhý překáží. Doufám, že v tomhle případě nevznikne žádná kolize a odevzdám to pomyslné mužské vedení v tanečním páru. Byl jsem vždycky takový jájínek, všechno sám. Najednou tam bude vedle mě kočka a já navenek budu muset působit dojmem, že vedu pár. Což samozřejmě v realitě nemůže být pravda.“

Čemu všemu se nyní vlastně věnujete a jak to zvládnete se soutěží zkoordinovat?

„Můj zaměstnavatel je Victoria VSC, tedy Vysokoškolské sportovní centrum, kde končím první rok ve funkci vedoucího sekce krasobruslení. Než jsem kývnul na nabídku StarDance, musel jsem se dohodnout s naší paní ředitelkou, jestli najdeme formát, abych mohl odvádět svou práci na 100 procent a soutěže se zúčastnit. Tam jsme se dohodli.“

Máte také svou akademii, že?

„V Akademii Tomáše Vernera je složitá situace, protože teď rok stála. Trénujeme amatérské sportovce a mám mnohdy potíž uvěřit tomu, co se píše, co se bude nebo nebude dít. Neumím si představit, že by v době, kdy vypukne StarDance naplno, ještě nebyly otevřené stadiony. Ale tam mám zastoupení, plán, jak by to mohlo fungovat, už je navržen. Budu se snažit všechny své taneční tréninky posouvat do ranních hodin mimo záběr tréninků na ledě.“

