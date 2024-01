Silný moment. Krasobruslař z Ukrajiny nastoupil na ME s košilí od krve

Volbu kostýmu pro evropský šampionát nemusel Ivan Šmuratko, rodák z okupovaného Kyjeva, nikomu dlouho vysvětlovat. Jeho rodná zem je už dva roky pod palbou Ruska. „Rakety zabíjejí,“ řekl poměrně jasně trojnásobný ukrajinský šampion pro portál Obozrevatel.com. „A někdy lze kostýmem sdělit mnohem víc než slovy. Lidé umírají při ostřelování raketami a krev u toho je.“

Mottem krátkého programu byl podle Šmuratka astrální stav mezi životem a smrtí. Příběh dítěte zabitého raketou. A otce, který dál žije. Zatím. „Pro mě osobně je to příběh o všem, co se kolem nás děje,“ líčil mladý krasobruslař. „Je to náš život. Máme válku a ta je pro 21. století děsivá, neskutečná. Ale každý z nás dělá svou práci a potřebujeme pomáhat těm, kteří za nás bojují v první linii. Bojují o život. Nesmíme ztrácet naději a žít.“

Ve volném programu k tomu Ivan Šmuratko přidal choreografii na houslovou skladbu s písní od ukrajinského herce, tanečníka a zpěváka Vasyla Zinkevyče. „Je to jednoduché, píseň se jmenuje Housle hrají a mám pocit, že i ti, kteří ukrajinskému jazyku nerozumí, s ní rezonují,“ říkal Šmuratko. „Je to poselství Ukrajiny pro globální publikum. Housle hrají, srdce bolí, léto dohoří... Odehrávají se různé události, ale housle hrají dál.“

Po ruské invazi v únoru 2022 odešel Ivan Šmuratko do Francie a Německa. Na Ukrajinu se ale vrátil. Přestože nemá kde pořádně trénovat. O přeplněný led se dělí při veřejném bruslení. „Návrat na Ukrajinu je čistě moje rozhodnutí. Jsem Ukrajinec a můj domov je tady,“ vysvětloval.

V Kyjevě chce také pracovat na zlepšení stavu ukrajinského krasobruslení. „Podmínky jsou složité, na podzim jsem strávil mnoho tréninkových hodin na přeplněných kluzištích,“ popisoval. „Všude je plno, v Kyjevě bruslí hodně lidí z Charkova, Dněpru a pro reprezentaci není led. Bruslím s dětmi, s krasobruslaři různého věku. Pro každého je to traumatizující a ne příliš bezpečné, ale je to moje volba. Chtěl jsem být v Kyjevě.“

Před evropským šampionátem vyrazil Ivan Šmuratko na závody seriálu Grand Prix do Varšavy, Bratislavy a Espoo. „Naše země je ve válce, soutěže v zahraničí jsou úplně jiný svět. Nastavení mysli je složité, ale když vstoupím na led, tak už jen bruslím na zamrzlé vodě.“

S choreografem Michailem Leibou se shodli na tom, že při vystoupení nejde ani tak o krátký program. „Protože program je provedení plánu,“ vysvětloval reprezentant. „To, co máme, je představení. Příběh otce a dítěte. Dítě se narodí, vyroste, naučí se chodit, hraje si s otcem. A pak to dítě zemře kvůli raketě a otec s tím musí žít. Udělali jsme to bez náznaků. Chtěli jsme ukázat vše tak, jak se to právě děje na Ukrajině.“

V soutěži jednotlivců skončil Ivan Šmuratko na mistrovství Evropy čtrnáctý. Na parádním devátém místě před ním byl český krasobruslař Georgii Reshtenko (21 let). Nejlepším ukrajinským výsledkem na šampionátu bylo jedenácté místo sportovního páru Holičenková – Darenskij.

ČESKÉ VÝSLEDKY NA ME V KRASOBRUSLENÍ 2024

Muži: 9. místo Georgii Reshtenko

Ženy: 24. místo Barbora Vránková

Sportovní páry: 13. místo Barbora Kuciánová/ Martin Bidař

Taneční páry: 7. místo Natálie Taschlerová/ Filip Taschler

9. místo Kateřina Mrázková/ Daniel Mrázek