Ďábelské super-G na MS! 21 mužů nedojelo, Zabystřan se blýskl 20. místem

„Hodně lidí teda vylítlo, ale s umístěním jsem spokojený a hlavně se ztrátou jsem spokojený,“ řekl s výhledem na kombinaci Zabystřan, který za vítězem zaostal o 1,92 sekundy. Ondřej Berndt do závodu kvůli problémům se žebry nenastoupil.

Devětadvacetiletý Kriechmayr, jenž vyhrál poslední dvě super-G ve Světovém poháru, vybojoval po dvou stříbrech z minulého šampionátu v Aare poprvé v kariéře na MS zlato. Další medailisté ale překvapili. Pětatřicetiletý Baumann stanul v této disciplíně na stupních vítězů naposledy před více než deseti lety, specialista na točivé disciplíny a lídr aktuálního pořadí SP Pinturault v roce 2014.

„V první řadě chci ale pogratulovat Romedovi. Když ještě jezdil za Rakousko, platil často za otloukánka,“ ocenil Kriechmayr Baumanna, jenž vybojoval pro Německo první medaili v super-G v historii. Jako první muž v moderní éře navíc dokázal získat cenný kov pro dvě různé země. V roce 2013 bral na šampionátu ve Schladmingu ještě v barvách Rakouska bronz v kombinaci.

V závodě na nové sjezdovce se dnes Kriechmayr poučil z chyb prvních tří startujících, kteří všichni vypadli ve stejné brance, do níž se po skoku nevešli. „Sledoval jsem to a říkal si, že to musím projet s citem. Byla to neobvyklá situace, ale takový je náš sport, zvlášť v super-G se musí hodně improvizovat,“ řekl.

Baumann se na trať pustil až se startovním číslem 20 a jízdu pojal takticky. „Nechtěl jsem bezhlavě riskovat. Dole jsem pak věděl, že v méně prudké části uplatním své přednosti. Sezonu v super-G jsem začínal se startovním číslem 54, dneska se všechno dařilo,“ pochvaloval si nečekaný úspěch.

Překvapením bylo i čtvrté místo Kanaďana Brodieho Segera, který na páté místo odsunul obhájce titulu Dominika Parise. Ital dnes na domácí trati ztratil na Kriechmayra 55 setin sekundy.

MS ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo - superobří slalom:

Muži:

1. Kriechmayr (Rak.) 1:19,41, 2. Baumann (Něm.) -0,07, 3. Pinturault (Fr.) -0,38, 4. Seger (Kan.) -0,42, 5. Paris (It.) -0,55, 6. Mayer (Rak.) -0,60, 7. Bailet (Fr.) -0,72, 8. Ganong (USA) -0,75, 9. Sander (Něm.) -0,88, 10. Feuz (Švýc.) -0,93, ...20. Zabystřan (ČR) -1,92.