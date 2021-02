Ledecká litovala ty, co viděli její slalom: Šílené! Ale tohle není konec

Proč se vám jízda tak nelíbila?

„Trénovali jsme slalom... No, dali jsme třeba dva tréninky před mistrovstvím světa, cítila jsem se v nich dobře, ale na takovýmhle ledu jsem ještě nikdy nestála. Bylo pro mě dost těžké se s tím popasovat a byl to spíš boj o přežití než cokoliv jiného.“

Před startem jste trať přirovnala k hokejovému stadionu, nechyběl vám trochu puk?

(usmívá se) „Chyběl, možná, kdybych měla puk, že bych měla lepší tah na branku. Ale takhle tam bylo těch obránců strašně moc, motali se mi pod nohy. Přišlo mi, že jsem nebyla schopná nohy tak zatížit. Možná kdybych měla brusle, bylo by to jednodušší...“

Na druhou stranu, spousta favoritek se do cíle ani nedostala, v čele s Federikou Brignoneovou či Wendy Holdenerovou...

„Z toho samozřejmě radost nemám, já bych byla radši, kdyby dojely všechny závodnice a byla to větší užívačka. Tohle bylo takové zvláštní.“

Ester Ledecká na MS

Šampionát super-G sjezd alpská kombinace obří slalom týmový závod Cortina d'Ampezzo 2021 4. 4. 8. - - Aare 2019 27. 17. 15. - - Svatý Mořic 2017 29. 21. 20. 37. 9.

Věděla jste o krachu domácí hrdinky Brignoneová, která slalom jako vítězka super-G startovala?

„Byla jsem už na startu připravená, neviděla jsem dolů. Ale Tomas (trenér Bank) mi měl nahlásit průjezdnou, která byla po prvním hangu, jak to jedou. Jenom jsem slyšela, že volal nahoru: Tak ještě ti to neřeknu. Tak jsem tušila, že nedojela.“

Získala jste sice už zlatou medaili z olympiády, ale na mistrovství světa v lyžování jste poprvé přijela v situaci, kdy jste mohla bojovat o stupně. Měla jste to v hlavě?

„Ne, já se vždycky snažím zajet tu nejrychlejší jízdu, které jsem v té chvíli schopná. A ono to takhle nějak asi funguje. Že teď patřím do lyžařské elity, je krásné, strašně si toho vážím. Myslím si, že to je hezké hlavně pro fanoušky, že se můžou dívat a můžou ode mě čekat ty nejlepší výsledky. A já můžu s těmi nejlepšími bojovat o ty nejlepší pozice. Hned je to podle mě hezčí fandění, než když se snažím zajet do dvacítky. Samozřejmě to trochu trvá, budu muset na pár věcech zapracovat, aby byli fanoušci s mými výsledky ještě spokojenější.“

Jak byste se na MS ohodnotila známkami jako ve škole?

„Nasazení jednička s hvězdičkou.“

A výsledky?

„To je těžké, ale za tu poslední jízdu bych si dala poznámku.“

Platí, že to byl váš poslední závod na mistrovství světa?

„To určitě ne! Ještě pojedu spoustu mistrovství světa. Ale tady na tom asi jo. Všechny závody jsem jela moc dobře... Nebo dobře... Jsem pyšná na svůj tým, který zase odvedl fantastickou práci, aby mě dostal tam, kde jsem. A jsem přesně tam, kde bych měla být.“

Kde se teď vidíte?

„Mezi čtyřmi nejlepšími lyžařkami na světě v super-G, ve sjezdu. Není to náhoda, stalo se to teď třikrát za sebou, teď jsem byla v super-G znovu čtvrtá. Za to jsem ráda, že jsem schopná zajíždět tyhle výsledky nějak stabilně a pořád držím kontakt se špičkou. To je pro mě důležité. Za ty dva roky jsem se hodně v lyžování posunula a ještě to zdaleka není konec.“

Jaký je váš další program směrem k MS v alpském snowboardingu, který se koná za dva týdny ve slovinské Rogle?

„Teď si dám den dva volno, pak pojedu někam trénovat snowboard, ještě přesně nevím. Byla jsem domluvená s Justinem (snowboardovým trenérem Reiterem), že se mu ozvu hned, jak skončíme tady a nějak to naplánujeme. On už, jak ho znám, má asi osm variant, kam jet. A myslím, že vymyslí tu nejlepší, abych byla připravená na mistrovství světa. A já se těším na snowboard, už mi to taky chybí a už ta snowboarďačka ve mně pláče. Je čas se vrátit na to jedno prkno.“