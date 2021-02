Životní výkon Zabystřana vyřídil Ledeckou: Místo za ní? V pohodě!

„V pohodě, jsem rád za deváté místo,“ smál se Zabystřan připomínce, že skončil o místo za dvojnásobnou olympijskou šampionkou. „Já ani neviděl Ester, kolikátá skončila, koukal jsem, jak jela, pak jsem se chystal na svůj start.“

Zabystřan zažívá životní šampionát. Už v super-G na těžké sjezdovce Vertigine skončil dvacátý. A Ledecká popisovala, jak mu u televize zaníceně fandila.

„Viděli jste Zabyho, jak zajel? Dobře on! Já jsem na to koukala, byla jsem vyřízenější než ze své vlastní jízdy,“ hlásila Ledecká. „Já byla úplně zpocená, popadala jsem dech, fandila jsem strašně.“

„Jak jsem přijel po super-G na barák, hned mi gratulovali, navzájem se sledujeme,“ reagoval Zabystřan.

Tentokrát oba lyžaře spojil problematický zážitek slalomu na extrémně ledové trati, která nadělala ve výsledkové listině pořádné díry. Zabystřan se ale do cíle dostal. V aktuálním čase byl dokonce sedmý. Nakonec klesl na deváté místo. Pořád je to nejlepší výsledek českého muže na MS od sedmé příčky Ondřeje Banka ve sjezdu na šampionátu 2015 v Beaver Creek.

„Teď jsem se dozvěděl, že je to za šest let po Banym nejlepší výsledek kluků. Tak jsem rád, že se někdo dostal do top ten,“ líčil Zabystřan. „Ve slalomu jsem se cítil naprosto šíleně, ale tak se museli cítit úplně všichni. Byl to takový led, jak to včera napreparovali, takže to byl zvláštní pocit. Ale přijel jsem do cíle a viděl sedmičku, potom mě ještě dva lidi předjeli, ale určitě strašná spokojenost.“

Zabystřan sice začínal mistrovství světa s nepříjemnou sérií nedokončených závodů. Na šampionátu ale lyžuje skvěle a v Cortině bude mít i další šance. Už v úterý ho čeká kvalifikace paralelního závodu. Jeho hlavním úkolem je nedělní slalom.

„Pojedu tu už všechno. V úterý je individuální soutěž a podle výsledků se asi rozhodneme, jak s týmy. A doufám, že toho jednadvacátého při slalomu speciál to bude ještě lepší,“ těší se Zabystřan.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo - kombinace:

Muži:

1. Schwarz (Rak.) 2:05,86 (super-G 1:20,35+slalom 45,51), 2. Pinturault (Fr.) -0,04 (1:20,03+45,87), 3. Meillard (Švýc.) -1,12 (1:20,38+46,60), 4. Crawford (Kan.) -1,33 (1:19,95+47,24), 5. Jocher (Něm.) -2,46 (1:20,61+ 47,71), 6. Muffat-Jeandet (Fr.) -3,19 (1:21,95+47,10), 7. Tonetti (It.) -3,53 (1:20,64+48,75), 8. Murisier (Švýc.) -3,68 (1:21,59+47,95), 9. Zabystřan (ČR) -3,83(1:21,59+48,10), 10. Philp (Kan.) -3,86 (1:20,95+ 48,77).