Expert Zeman: Ledecká má na velký glóbus, ale… Co musí zlepšit?

Být čtvrtý na mistrovství světa? Ten pocit Bohumír Zeman dobře zná, sám tuto příčku obsadil v kombinaci v roce 1980. Dobře zná také Ester Ledeckou, kterou ve Špindlerově Mlýně viděl lyžovat už jako malou. Teď žasne nad výkony, které podává ve Světovém poháru i na MS. Kombinování snowboardu a lyží je pro něj v dobrém slova smyslu nepochopitelné. Pokud by však chtěla lyžařský glóbus, musela by podle něj „prkna“ nechat. A také by měla zlepšit start v super-G.

Na mistrovství světa Ledecká získala dvě čtvrtá místa a jedno osmé. Jak hodnotíte její vystoupení v Cortině d´Ampezzo?

„Podle mě bezvadné. Před pár lety by nás nenapadlo, že budeme mít čtvrtá místa ve sjezdu a super-G. Nebo že budeme mít dva lidi v desítce. Hrozně mile mě překvapil v kombinaci Jan Zabystřan, to jak jel, je bezvadné.“

Jak byste okomentoval jednotlivé výkony Ledecké?

„V super-G to byl bezvadný výkon, s dvěma chybičkami, které ji bohužel stály placku. Šlo o dost důležité chyby, protože u medaile jde o setinky, max. desetinu. A chyby ji stály dvě tři desetinky. Ale bylo dobré vidět, že je ve hře. Kdyby to klaplo, mohlo to být minimálně bronzové.“

Co sobotní sjezd?

„Tam je to vždycky děsně těsně. Za ní byla dvojice se ztrátou nějakých šesti setin. Takže stačí jet ještě o desetinu pomaleji a jsem zase úplně někde jinde. Za chybičky se platí, i když jsou drobné. Nejdůležitější je, že to umí takhle, že se trefuje do první pětky. Takže dobrá zpráva je, že mezi těmi nejlepšími je, občas vyhrává, je druhá, a takhle to bude pokračovat dál.“

V pondělí jela ještě kombinaci. Jak se v ní závodníci vypořádali se slalomem na „ledové hoře“?

„Myslím, že podle předpokladů. Ti dobří, nebo ti nejlepší, vyhráli. Já jsem třeba kritice moc neporozuměl. Marco Schwarz (vítěz mužské kombinace) to