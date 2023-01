Ledecká a návrat po zranění: srdce, nebo taktika? MS na prkně v ohrožení

Mistrovství světa v alpském lyžování na začátku února určitě ne a také s tím snowboardovým to začíná vypadat bledě. Ačkoliv šampionát závodníků na „prknech“ startuje až 19. února, Ester Ledecká musela pomalu začít vstřebávat, že zřejmě nepojede ani do Gruzie.

„Chystám se, ale snowboarding taky ještě nemám povolený. Když jsem byla u doktora Spernera, hodně jsem tlačila na to, abych se mohla jít šoupnout na nějakém jednoduchém kopečku. On byl však bohužel toho názoru, že je to dost velké riziko. Kdyby se mi cokoliv stalo, byl by to hodně velký problém a mohlo by se to táhnout do další sezony,“ prozradila sněhová obojživelnice na Radiožurnálu.

Po zlomenině klíční kosti a dvou operacích tedy na svah zatím trojnásobná olympijská vítězka nemůže ani na lyžích, ani na snowboardu...

Ačkoliv se o tom nemluví, bude s největší pravděpodobností sportovkyně a její tým vedle zdravotního stavu řešit ještě jednu záležitost. Tou je takzvaný injury status, nebo-li status zraněného závodníka. Jde v podstatě o obdobu chráněného žebříčku v tenise.

„Je tam jedno základní pravidlo, a to že musí uplynout osm měsíců od doby zranění do startu v prvním závodě. Čili pokud budou chtít uplatnit injury status, nesmí závodit osm měsíců od data zranění,“ vysvětluje šéftrenér české lyžařské reprezentace Jan Fiedler.

Podle informací, které tým Ledecké vypustil do světa loni v létě, mělo ke zranění dojít 15. srpna. Sama Ester prozradila, že měla nehodu při jízdě na elektrickém skateboardu. Do žádného lyžařského závodu by tak nesměla nastoupit až do 15. dubna.

„Myslím, že o status zatím žádat nebudou. Pravidla jsou taková, že to musí udělat v dané sezoně, nejpozději 30. dubna. Takže je na to poměrně dost času. Má tedy dvě možnosti, buď zažádat o injury status, nebo zkusit závodit jako v normální sezoně, i když o dost později,“ doplňuje Fiedler.

Co vlastně tento status lyžaři se zdravotními potížemi přináší? Jde hlavně o to, že by si Ledecká udržela body, které vyjela v minulé sezoně. A ty jsou zásadní pro nasazování do losování o startovní čísla.

Body jako by zamrzly

„Je to, jako kdyby její body zamrzly, a až se vrátí k závodění, bude ve stejné pozici, jako kdyby neuplynula doba zranění. Takže při rozhodování pak může hrát určitou roli i taktika,“ říká šéftrenér.

Zmíněná pravidla platí pouze pro lyže, takže i kdyby ještě v probíhající sezoně zkusila Ledecká závod na snowboardu, vliv na případné přidělení statusu u lyžařů by to nemělo.

Ve Světovém poháru by však řada závodníků zvažovala, zda má smysl naskakovat do soutěže v jejím závěru, navíc bez pořádného tréninku, a ztratit tím dlouho budované postavení. Řečí čísel: po minulé sezoně patřilo v listině, podle které se nasazuje do losování v SP, Ledecké ve sjezdu 4. místo. Momentálně, bez uplatnění statusu, klesla k 25. lednu na 21. příčku. V super-G není sešup tolik patrný, z 20. spadla na 25. místo.

„Body ve World Cup Start List platí jeden rok, a pokud závodník nezískává další v nové sezoně, staré body se mažou. Takže jí se teď mažou všechny závody, které do konce ledna absolvovala v minulé sezoně. Pokud neuplatní injury status, nebude je mít,“ hlásí Fiedler.

Jenže obzvlášť v případě Ledecké je otázka, zda zvítězí taktika, nebo její obrovské závodnické srdce. „Těžko říct, zda má smysl takhle pozdě do sezony naskakovat, uvidíme, jakou taktiku zvolí její tým. Ale známe Ester, ta když bude chtít závodit, tak prostě bude,“ usmívá se kouč.

V rychlostních disciplínách to navíc podle něj nehraje takovou roli jako třeba v technických. Ve slalomu či obřím slalomu má jezdkyně s vyšším startovním číslem k dispozici mnohem horší trať než třeba ve sjezdu.