Zabystřan v super-G na MS má nejlepší český výsledek v historii. Slaví favorit

Sedmadvacetiletý Zabystřan na Odermatta ztratil 2,28 sekundy a od nejlepší desítky ho dělily tři desetiny. V superobřím slalomu vylepšil české maximum na mistrovství světa, kterým dosud bylo sedmnácté místo Ondřeje Banka z roku 2011.

„To jsem nevěděl, ale nic to nemění na tom, že jsem trochu zklamaný. Do patnáctky bych byl spokojenější, pak mě přeskočil Nejc (Naraločnik ze Slovinska se startovním číslem 39), ale těch chyb dole bylo moc na patnáctku nebo desítku. Chybělo, myslím, málo,“ litoval Zabystřan. Na patnáctého Američana Bryce Bennetta ztratil dvě setiny sekundy.

Věděl, že na trati v řadě míst ztratil. „Když vím, co jsem udělal za chyby, tak jsem na sebe trochu naštvaný, ale i šestnácté místo se počítá. Teď po závodě to vidím trochu hůře, než to uvidím třeba zítra,“ dodal.

Odermatt zvítězil s náskokem rovné vteřiny před Raphaelem Haaserem z Rakouska. Třetí místo obsadil Adrian Smiseth Sejersted z Norska, který za sedmadvacetiletou švýcarskou hvězdou zaostal o dalších patnáct setin sekundy.

Odermatt má na kontě tři celková prvenství ve Světovém poháru a tři malé glóby za superobří slalom, ale na mistrovství světa v super-G uspěl poprvé. V roce 2023 v Courchevelu, kde získal zlato ve sjezdu a obřím slalomu, byl čtvrtý, v letech 2021 a 2019 obsadil jedenácté, respektive dvanácté místo.

Vedle Zabystřana se v pátek v Saalbachu představili ještě další tři čeští reprezentanti. Do cíle z nich dojel jen Jan Koula a se ztrátou sedmi sekund na vítěze obsadil předposlední 38. místo. Patrik Forejtek a David Kubeš své jízdy nedokončili.

Výsledky MS ve sjezdovém lyžování v Saalbachu (Rakousko):

Muži - superobří slalom:

1. Odermatt (Švýc.) 1:24,57

2. Haaser (Rak.) -1,00

3. Sejerstad (Nor.) -1,15

4. Kriechmayr (Rak.) -1,20

5. Möller (Nor.) -1,22

6. Babinsky (Rak.) -1,30,

...16. Zabystřan -2,28, 38. Koula -7,13, Forejtek a Kubeš (všichni ČR) nedokončili.