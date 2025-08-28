Na tréninku před Turky si zastřílel i Welsch. Kyzlink: Musíme zastavit jejich podkošovou sílu
PŘÍMO Z RIGY | Byly by to dva rozdílné světy i bez jednodílné minulosti na EuroBasketu 2025. Jenže zatímco Turci dokázali ve středu v plné hale purpurové Lotyše rozsekat, Češi podali bídný výkon proti outsiderovi z Portugalska. Nůžky se snad už víc rozevřít před dnešním vzájemným kláním nedají. „Nemáme absolutně co ztratit. Půjdeme do toho s maximálním úsilím,“ slibuje křídelník Tomáš Kyzlink. Úvodní rozskok je na programu v 13.45 středoevropského času.
Je lepší hledět vpřed, než se ohlížet za tím špatným, co bylo. Duel s Portugalskem a porážku 50:62 svěřencům Diega Ocampa už nikdo neodpáře. Po právu se na národní tým snesla vlna kritiky. Teď ale dojde na zápas s mnohem těžším konkurentem. Turecko má top hvězdu NBA Alperena Sengüna, borce otřískané Euroligou, šampiona Ergina Atamana u lavičky a hlavně přemíru sebevědomí. Dokázali totiž ve středu porazit domácí Lotyše rozdílem třídy 93:73.
„Osobně jsem čekal, že Lotyši budou hrát vyrovnaný zápas s Turky. Třeba to bude ten tým, přes který povede cesta a bude možnost je porazit,“ řekl Martin Peterka. Ten má z českého týmu největší zkušenost s tureckým basketbalem v poslední době. Minulou sezonu totiž strávil v Yalovasporu, se kterým sestoupil z nejvyšší soutěže. „ Pikantní to pro mě asi není, ale znám spoustu těch hráčů a vím, co od nich čekat. Bude příjemné se s nimi vidět. Vtípek v turečtině tam nehodím, ale pozdravit zvládnu a jedno, dvě sprostá slova taky. To je takový základ vždycky v cizím jazyce,“ řekl nadneseně Peterka po čtvrtečním tréninku.
Ten se nesl v relativně uvolněné atmosféře. Že by někdo seděl v koutě a plakal, se říct nedá, ale k čemu by to taky bylo? Na závěr tréninku Češi tradičně zkoušeli střílet z půlky hřiště na koš buď do posledního, komu se to nepovede, nebo do doby, než klakson oznámí konec tréninkové jednotky.
Pro utužení kolektivu se do hry zapojil i manažer reprezentace a bývalý hráč Jiří Welsch a také kondiční trenér Michal Miřejovský. Vedli si dobře. Oba trefili koš velice brzy. Jako poslední dva tentokrát skončili Martin Kříž a Petr Křivánek.
„Musíme zůstat pozitivní. Dobrá nálada na tréninku byla způsobena faktem, že horší to skutečně už být nemůže. Do zápasu s Tureckem vstoupíme daleko koncentrovaněji a bude to lepší výkon,“ prohlásil Tomáš Kyzlink. Češi jednoznačně nevzdávají boj o postup.
„Hlavní cíl jsou Estonci. Potom případně musíme vyhrát minitabulku s Portugalskem, pokud by se pak Estoncům povedlo porazit Portugalce. Myslím si, že šance na postup stále je,“ dodal Kyzlink.
Češi mohou těžit z nedávného srovnání sil, když s Turky padli 16. srpna v přípravném turnaji v Mnichově 65:79. Tenkrát ale bylo patrné v mnoha ohledech, že jde jen o přípravné klání, co se týče agresivity či bojovnosti. Navíc za Turecko nenastoupila největší hvězda Alperen Sengün z Houstonu Rockets. „Musíme zastavit jejich podkošovou sílu. Sengün má obrovskou kvalitu. Plánujeme výpomoc s více hráči a rotaci na perimetru,“ odhalil Kyzlink.
Sengün svou důležitost pro tým potvrdil hned proti Lotyšsku. Stal se totiž prvním tureckým hráčem v historii EuroBasketu, který v jednom klání nasbíral alespoň 15bodů, 5 doskoků a 5 asistencí. Sengünova čísla se zastavila na 16 bodech, 8 doskocích a 6 asistencích.
Český tým nemá v tomto klání co ztratit. Naposledy reprezentace zdolala Turecko na památném MS v Číně po výsledku 91:76. Osmnácti body se blýsknul Vojtěch Hruban, Turkům nepomohlo ani 24 bodů Cediho Osmana. Oba pánové na sebe narazí i v pátečním duelu v Rize.