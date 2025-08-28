Šestou etapu Vuelty po úniku vyhrál Vine. Mění se celkový lídr, do čela jde Nor
Australský cyklista Jay Vine ovládl po samostatném úniku první těžký horský dojezd 80. ročníku Vuelty v Andoře. Druhého Torsteina Träena porazil o takřka minutu, norskému jezdci stáje Bahrain Victorious to ale stačilo k posunu do čela průběžného pořadí. V červeném dresu lídra vystřídá Dána Jonase Vingegaarda, který dojel ve skupině hlavních favoritů s mankem 4:19 minuty a klesl na páté místo.
Devětadvacetiletý Vine zaútočil v desetičlenné skupince uprchlíků zhruba 21 km před cílem v krátkém prudkém stoupání na Alto de La Comella a jeho nástup nikdo nezachytil. Jezdec stáje UAE Emirates si rychle vypracoval minutový náskok a v závěrečném desetikilometrovém výjezdu na Pal vedení kontroloval. Träen, který se vydal na stíhací jízdu, ztrátu mírně stáhl, ale ohrozit ho nedokázal.
V průběžném vedení má Träen náskok 31 sekund před dnes čtvrtým Brunem Armirailem z Francie. Třetí Ital Lorenzo Fortunato, který v etapě doplnil stupně vítězů, zaostává o další půlminutu.
Hlavní favorité na celkové pořadí jeli společně se zhruba pětiminutovým odstupem a tempo, které udával tým Lidl-Trek, neudržel dosud průběžné druhý Španěl Juan Ayuso. V závěru se pokusil nastoupit lídr týmu Visma Vingegaard následován Italem Giuliem Cicconem, v posledním kilometru je ale znovu dostihla desítka soupeřů. V závěrečném spurtu o 10. místo se ztrátou 4:19 za vítězem byl nejúspěšnější Vineův stájový kolega Portugalec Joao Almeida před Vingegaardem a Cicconem.
Český cyklista Jan Hirt dojel na 40. místě s odstupem sedmi minut za Vinem a v průběžném pořadí se posunul na 50. pozici. Jan Otruba dorazil ve skupině s mankem 24:18 minuty a byl klasifikován na 159. příčce.
V pátek cyklisty prověří další horská etapa v Pyrenejích. Na programu je 188 km dlouhá trasa se čtyřmi vrchařskými prémiemi, dvěma první a dvěma druhé kategorie.
Cyklistický závod Vuelta - 6. etapa (Olot - Andorra, 170,3 km):
1. Vine (Austr./UAE Team Emirates-XRG) 4:12:36, 2. Träen (Nor./Bahrain Victorious) -54, 3. Fortunato (It./XDS Astana) -1:10, 4. Armirail (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) -1:15, 5. Castrillo (Šp./Movistar) -1:52, 6. Shaw (Brit./EF Education-EasyPost) -2:05, ...40. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -7:00, 159. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -24:18.
Průběžné pořadí: 1. Träen 20:25:46, 2. Armirail -31, 3. Fortunato -1:01, 4. Vervaeke (Belg./Soudal Quick-Step) -1:58, 5. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -2:33, 6. Almeida (Portug./UAE Team Emirates-XRG) -2:41, ...50. Hirt -12:30, 150. Otruba -42:24.