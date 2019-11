Vzala mu rekord, pojmenovala po něm soba. Shiffrinová vtipně uctila legendu | iSport.cz

„Ingemare, ráda tě poznávám,“ napsala k fotce se zvířetem, kterou zveřejnila na Instagramu a dodala, že se Stenmarka nejdřív dovolila a že nejde o oslavu rekordu, ale o „poctu jednomu z absolutně největších lyžařů, kteří se kdy narodili.“

Mikaela Shiffrinová čekala se zveřejněním jména pro soba celý den. „Napadlo mě to po závodě, když kdosi zmínil ten rekord. Ale musela jsem řešit spoustu věcí. Především zeptat se Ingemara,“ napsala obhájkyně velkého křišťálového glóbu za celkové vítězství ve Světovém poháru i malého za slalom.

„Přemýšlela jsem taky o tom, co pro mě ten den znamenal. Pravda je, že jsem to necítila jako den, kdy padl nějaký rekord. Byl to prostě normální závodní den, trochu mlha. A teď mám rekord, milník, o kterém jsem si, když jsem byla mladší, ani v nejdivočejších snech nemyslela, že bych ho mohla dosáhnout,“ zamýšlela se třiadvacetiletá lyžařka.

„Pořád si ale myslím, že Ingemar je lepší. Neberu to tak, že jsem mu vzala rekord. Jen pokračuju v tom, co dosáhl on,“ dodala s tím, že i když nápad pojmenovat soba po Stenmarkovi pramenil z toho, že všichni mluvili o překonání rekordu, nakonec to nebylo kvůli tomu.

„Je to prostě pocta jednomu z absolutně největších lyžařů, kteří se kdy narodili,“ ocenila legendárního Švéda, který vítězil v letech 1974 až 1987 a na kontě má dohromady 86 pohárových triumfů.

Shiffrinová, která na rozdíl od něj jezdí všechny disciplíny, se mu v mladém věku rychle přibližuje. Nasbírala už 61 vítězství a sám Stenmark často tvrdí, že je jen otázkou času, kdy překoná i tenhle rekord.