Mise Ester pokračuje znovu na lyžích! Ledecké pomohla i divoká karta | iSport.cz

Nepojede. Pojede. Nepojede. Tak přece jen pojede. Takový byl vývoj účasti Ester Ledecké na dalším pokračování Světového poháru v alpském lyžování ve Svatém Mořici. Tam v sobotu závodnice, která o minulém víkendu zazářila ve sjezdu v Lake Louise (1. a 4. místo), pojede super-G, které se v Kanadě nepovedlo úplně podle představ. A v neděli je na programu paralelní slalom. Do toho nastoupí díky divoké kartě od Mezinárodní lyžařské federace.

Plán závodů Ester Ledecké? To je zapeklitá věc. Ani ona sama mnohdy nemůže na beton říct, kam za dva týdny pojede. Podobně to bylo i se závody Světového poháru ve Svatém Mořici o tomto víkendu. Nejprve lyžařský tým moc nepočítal, že se do Švýcarska vyrazí.

„Ukázala se možnost, že by mohla mít Ester nominaci na paralely, tak diskutujeme, jestli pojede na snowboard, nebo pojede do Mořice, kde je jak super-G, tak paralel. Původně jsme tam neměli jet, ale teď vydali nový žebříček v paralelu a Ester je hodně vysoko,“ říkal lyžařský trenér Tomáš Bank na předsezonní tiskové konferenci na konci října.

A tak se v tréninku věnovali i této disciplíně. Jenže pak přišlo rozhodnutí nominační komise Úseku alpských disciplín Svazu lyžařů ČR, která na paralelní slalom nominovala Gabrielu Capovou a Martinu Dubovskou, která překvapivě vyjela ve slalomu v Levi devátou příčku.

„Podle světového žebříčku by Ester měla jet paralel ve Svatém Mořici, protože je druhá za Gabrielou Capovou. Ale dozvěděl jsem se, že pojede Martina Dubovská, protože zajela dobře slalom. I když paralelní slalom je jiná disciplína než slalom a myslím si, že by v tom Ester mohla být dobrá a trénovali jsme na to,“ rozladilo Banka ještě před závody v Lake Louise minulý týden.

Nakonec ale zasáhla „vyšší moc“, v tomto případě sama Mezinárodní lyžařská federace (FIS), která Ledecké udělila divokou kartu, takže žena dvou sněžných sportů ještě odložila svůj vstup do snowboardového SP. Ten o tomto víkendu pokračuje závody v Cortině d´Ampezzo.

Soupeřky Ledecké v alpském snowboardingu si mohou oddychnout ještě celý prosinec, kdy se celková vítězka SP z minulých sezon bude věnovat lyžím. Podle jejího manažera Viktora Valty ze společnosti Sport Invest se příští týden přesune do francouzského Val d´Isere. Tam se v sobotu pojede další sjezd, kterému v tuto chvíli česká lyžařka vládne, a v neděli kombinace, ve které Bank své svěřenkyni také věří.

Do snowboardových závodů pak zasáhne dvojnásobná olympijská vítězka z Pchjongčchangu velmi netradičně až v lednu. Podle aktuálních plánů by na „prkně“ měla strávit celý první měsíc roku, kdy absolvuje závody v rakouském Lackenhofu, švýcarském Scuolu, rakouském Bad Gasteinu a slovinské Rogle.

Lyže pak přijdou na řadu opět v únoru, tam pojede sjezdy v ruském středisku Rosa Chutor a v německém Ga-Pa. Jisté má ve sjezdu také finále SP v druhé půlce března v Cortině d’Ampezzo.

Důvodem změny programu jsou pravděpodobně úspěchy z minulého víkendu a i jejich finanční ohodnocení. Za výhru, čtvrté a 30. místo si podle finančního žebříčku FIS přišla Ledecká před zdaněním na 52 500 švýcarských franků (v přepočtu 1,22 milionu korun). To je víc než za celý minulý ročník SP na snowboardu.

SP ve Svatém Mořici:

Sobota - super-G (od 10.30, PP ČT sport, Eurosport 1)

Neděle - paralelní slalom (od 12.50, PP ČT sport)