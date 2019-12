Shiffrinová dominovala v Lienzu, už má 63 triumfů v SP. Králem Bormia Paris | iSport.cz

Shiffrinová byla v Tyrolsku nejrychlejší v obou kolech a v součtu porazila druhou Italku Martu Bassinovou o 1,36 sekundy. Třetí skončila s odstupem 1,82 překvapivě domácí Rakušanka Katharina Liensbergerová, jež se dostala na stupně vítězů v obřím slalomu poprvé v kariéře.

Čtyřiadvacetiletá Shiffrinová si dnes výrazně spravila náladu po předchozím závodu SP v Courchevelu, kde byla před necelými dvěma týdny v obřím slalomu až sedmnáctá. Pojistila si celkové vedení v seriálu, který ovládla v minulých třech sezonách. V hodnocení disciplíny zůstala v čele dnes čtvrtá Federica Brignoneová z Itálie.

„V minulém obřím slalomu jsme ztratila hodně sebevědomí, po Courchevelu jsem byla vážně frustrovaná. Ale podařilo se mi rychle otočit list a jsem zpět, na což jsem opravdu pyšná. Možná to byl dnes můj nejlepší obří slalom v kariéře,“ radovala se bronzová medailistka z MS v této disciplíně.

Po prvním vítězství v obřím slalomu v Lienzu je Shiffrinová druhou nejúspěšnější ženou historie po krajance Lindsey Vonnové (82 výher). V absolutním pořadí je rodačka z Vailu čtvrtá, vedle Vonnové jsou před ní ještě Rakušan Marcel Hirscher (67) a Švéd Ingemar Stenmark (86). Přiblížit se Hirscherovi může Shiffrinová už v neděli, kdy se v Lienzu jede slalom speciál.

Obří slalom Světového poháru si dnes poprvé vyzkoušela česká závodnice Tereza Nová a v prvním kole obsadila poslední 58. místo s téměř desetisekundovým odstupem za Shiffrinovou.

SP ve sjezdovém lyžování v Lienzu (Rakousko):

Ženy - obří slalom: 1. Shiffrinová (USA) 2:07,31 (1:01,27+1:06,04), 2. Bassinová (It.) -1,36 (1:01,88+1:06,79), 3. Liensbergerová (Rak.) -1,82 (1:02,83+1:06,30), 4. Brignoneová (It.) -1,90 (1:02,01+1:07,20), 5. Vlhová (SR) -1,93 (1:02,64+1:06,60), 6. Holtmannová (Nor.) -2,07 (1:03,21+1:06,17), 7. Direzová -2,11 (1:02,84+1:06,58), 8. Worleyová (obě Fr.) -2,28 (1:02,60+1:06,99), 9. Robinsonová (N. Zél.) -2,54 (1:03,54+1:06,31), 10. Hectorová (Švéd.) -2,92 (1:03,08+1:07,15), ...v 1. kole 57. Nová (ČR) 1:11,10.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 4 z 10 závodů): 1. Brignoneová 275 b., 2. Shiffrinová 254, 3. Bassinová 238, 4. Holtmannová 199, 5. Worleyová 161, 6. Robinsonová 155.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 41 závodů): 1. Shiffrinová 646, 2. Brignoneová 431, 3. Vlhová 333, 4. Rebensburgová (Něm.) 329, 5. Bassinová 269, 6. Holtmannová 239, ...17. Ledecká 151, 59. Dubovská 34, 63. Capová (všechny ČR) 21.

Paris králem Bormia

Italský lyžař Dominik Paris potvrdil, že je králem Bormia. Třicetiletý rodák z Merana vyhrál po pátku i dnešní druhý sjezd a po pátém sjezdařském triumfu na Stelviu se dostal do čela průběžného pořadí Světového poháru.

Paris v pátek zvítězil na zkrácené trati v závodě, jenž byl náhradou za zrušený předvánoční sjezd ve Val Gardeně. Dnes se radoval i v klasickém závodě a v Bormiu v součtu se superobřím slalomem vyhrál už pošesté.

„Dneska to nebylo tak čisté jako včera, v dolní části mi foukal docela protivítr,“ uvedl Paris. „Vedení ve Světovém poháru pro mě nic neznamená, počítat se bude až v březnu. Teď si dám krátkou pauzu a pokračuje se ve Wengenu,“ dodal k dalšímu sjezdu, který se ve Švýcarsku pojede v polovině ledna.

Největší favorit Paris dlouho vedl před Švýcarem Beatem Feuzem, jenž byl i se zlomenou záprstní kůstkou na ruce druhý v pátek. S číslem 25 se však mezi ně nečekaně vklínil Feuzův krajan Urs Kryenbühl, který na Parise ztratil jen osm setin sekundy a zajel nejlepší výsledek kariéry. Maximem pětadvacetiletého outsidera bylo páteční třinácté místo. „Už včera to byl úžasný výsledek a dneska je to prostě bomba,“ řekl Kryenbühl.

Mistr světa v super-G Paris se po 18. vítězství v kariéře posunul před Feuze do čela hodnocení disciplíny. Pořadí celého seriálu vede o 55 bodů před dnes čtvrtým Aleksanderem Aamodtem Kildem z Norska. V neděli se v Bormiu jede kombinace.

Český reprezentant Jan Zabystřan dnes na rozdíl od pátku nestartoval.

SP ve sjezdovém lyžování v Bormiu (Itálie):

Muži - sjezd: 1. Paris (It.) 1:55,37, 2. Kryenbühl -0,08, 3. Feuz (oba Švýc.) -0,26, 4. Kilde (Nor.) -0,73, 5. Mayer (Rak.) -0,84, 6. Hintermann (Švýc.) -0,88, 7. Clarey -1,09, 8. Théaux -1,40, 9. Muzaton (všichni Fr.) -1,53, 10. Kriechmayr (Rak.) -1,61.

Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 10 závodů): 1. Paris 304, 2. Feuz 300, 3. Clarey 162, 4. Kilde 158, 5. Mayer 150, 6. Kriechmayr 142.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 44 závodů): 1. Paris 449, 2. Kilde 394, 3. Kristoffersen (Nor.) 379, 4. Mayer 362, 5. Feuz 361, 6. Kriechmayr 312.