Rakousko po šesti letech slaví! Sjezd v Kitzbühelu vyhrál Mayer | iSport.cz

„Neznám větší blaho, to musím říct. Vyrazit vstříc těm tisícovkám lidí, být ve vedení, to je prostě neuvěřitelné. Už nahoře je spousta fanoušků, všichni mi fandili a oslavovali. Hrozně jsem se na tu jízdu těšil, bylo to neuvěřitelné,“ radoval se v cíli dvojnásobný olympijský vítěz.

Posledním Rakušanem, který na sjezdovce Streif vyhrál sjezd, byl v roce 2014 Hannes Reichelt. „Když se podaří vyhrát v Kitzbühelu, je to mimořádně skvělé. Člověk na tom tvrdě pracuje a je úžasné, když to vyjde,“ dodal Mayer, jenž oslavil osmé vítězství v SP.

Společně s Kriechmayrem se v 80. ročníku Hahnenkammu postarali o osmý double Rakušanů. Naposledy v roce 2001 vedl dokonce trojnásobný triumf domácích sjezdařů Hermann Maier před Hannesem Trinkelem a Stephanem Eberharterem, který se o třetí místo dělil s Američanem Daronem Rahlvesem.