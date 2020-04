Vlastní závod očima Ledecké: Vlaje cop? Hlavně zamávej babičce! | iSport.cz

Ester Ledecká nechala po parádní lyžařské sezoně fanoušky nahlédnout do své závodní mysli. Na sociálních sítích pro ně okomentovala poslední super-G sezony v La Thuile, v němž byla koncem února šestá. A byla to jízda.

„Tak pojď, tohle je tvůj závod! Tvůj kopec, jenom tvůj! Nikoho jinýho!“ hlásí Ledecká, když sleduje svůj vlastní start v La Thuile se startovním číslem 30. „Seš Aksel Lund Svindal! Seš Dominik Paris! Zkus si nekopnout do tý hrazdičky tentokrát. Pojď, pojď, makej!“

To už byla Ledecká na trati. A ještě po téměř dvou měsících ji potěšilo, s jakou vervou se do závodu pustila.

„Za mě docela dobrej start, ale určitě mi zase u videa řeknou, že jsem do toho klovala jak vrabec do hovna…“ povzdechla si s úsměvem.

Na trati pak sledovala hlavně kritické momenty.

„A né, to bylo moc snowboardově najetý, zbytečně vysoko,“ kritizovala se. „Tady bacha, tady to všichni podjížděli… Né, taky jsem to podjela, bodejť by ne, vždyť je tam hrozná jáma. Tak to zkus spravit a do sjezďáku!“

I s drobnou chybou se Ledecká prořítila prvním mezičasem na jedenáctém místě. A horší už to až do cíle nebylo.

„Tohle je tvoje pasáž…“ chválila STR hned vzápětí. „Lyže ti jedou nádherně, zajímalo by mě, jestli mi trošičku vlaje ten cop… Kde je ta brána, vidím jí. A byla přesně tam, kde jsem si myslela, že bude, to je snad poprvé, co se mi tohle stalo.“

Na druhém mezičase už byla sedmá, pak se posunula na šesté místo. A na něm už zůstala, když dojela do cíle.

„Šestka… Dobrý, mám ráda šestku, to je moje oblíbený číslo,“ radovala se Ledecká. „A jenom půl vteřka ztráta se třicítkou, paráda! A teď hlavně zamávej do diváků a usměj se, to má babička ráda…“