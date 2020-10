Ledecká unikla vládní kose: Trénink s Pinturaultem, v sobotu start SP

Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká vyrazila podpořit české hokejisty na MS do Bratislavy • Barbora Reichová (Sport)

Červená pro Česko na seznamu několika evropských zemí Ledecké neublíží. Na začátek závodní sezony se totiž připravovala ve švýcarském Saas-Fee celý poslední měsíc. Na Pitztalu se pak naladí dvěma tréninky spolu s mistry obřího slalomu – Norem Henrikem a Kristoffersenem a Francouzem Alexisem Pinturaultem.

„Já se těším stejně jako každý rok, tedy jako malé děcko,“ usmívá se Ledecká.

Obří slalom jela naposledy v dubnu 2018 koncem své dvakrát zlaté olympijské sezony. Dvě další zimy se soustředila na rychlostní disciplíny, v nichž se dostala do absolutní špičky. Na jaře dokonce bojovala o malý globus ve sjezdu. Minulou sezonu získala ve Světovém poháru 503 bodů, což ji v této zimě opravňuje startovat ve všech disciplínách nejhůř hned za elitní třicítkou. Obřímu slalomu se Ledecká s koučem Tomášem Bankem hodně věnovala už na jaře.

„Na trénink obřího slalomu jsme se v letošní přípravě více zaměřili. Nejvíc obřáků jsme najezdili na Červenohorském sedle a ve Špindlu v jarním období, pak když už jsme mohli opět do zahraničí, jsme se věnovali rychlostním disciplínám,“ vysvětluje Bank. „Následovala letní kondice v Řecku a po více než měsíci návrat na sníh do Saas-Fee, kde jsme strávili měsíc. Zpočátku jsme se věnovali rychlostkám, pak jsme přešli na obřák. Celkem v něm letos máme natrénováno osmnáct dní, což jsme ještě nikdy neměli.“

Po úspěšné minulé zimě bude Ledecká patřit v lyžařském Světového poháru k favoritkám.

„Je strašně vtipné to takhle slyšet. Já o sobě takhle vůbec nepřemýšlím, protože se koukám hlavně dopředu. Minulá sezona dopadla fantasticky a doufám, že se v té nové zase o kousek posunu,“ líčí Ledecká.

Na prudkém kopci v Söldenu už Ledecká startovala před třemi lety, kdy ještě v lyžařském Světovém poháru sbírala zkušenosti. Tehdy se z 53. místa nedostala do druhého kola.

„Už před těmi třemi roky to byl skvělý zážitek a hrozně se těším. Myslím, že to bude skvělý závod, protože ten kopec je nádherný,“ říká Ledecká.

V neděli pojede v Söldenu obří slalom také Kryštof Krýzl, kterému letní přípravu zkomplikoval koronavirus.

„Příjemné to nebylo, měl jsem příznaky jako bolest celého těla, vysoké horečky, ztráta čichu a chuti, velká únava, prostě mi bylo fakt zle,“ uvdedl Krýzl. „Zpětně je možná i dobře, že jsem si tím prošel, protože jsem nyní absolvoval test na protilátky a mám je. Když teď víme, jak často se musí všichni na Světovém poháru nechat testovat a neustále monitorovat svůj pohyb, tak vidina, že by se mě to na nějakou dobu nemuselo týkat, mě těší.“