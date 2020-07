Královna bílé stopy Ester „ukradla“ trofej, Samková jako přísná uklízečka | iSport.cz

Stalo se to při tréninkovém výběhu v parku. Ester Ledecká zahlédla korunu Krále bílé stopy, spiklenecky se rozhlédla, sáhla po trofeji a upalovala pryč…

„Koronavirus a karanténa nám zrušily všechna pravidla, tak já jsem taky zvednul stavidla a pustil jsem ven nejvíc ulítlou představu, jakou jsem měl,“ smál se dobrodruh Petr Horký, který režíroval tzv. experimentální dokument, při němž se letos symbolicky rozdávala ocenění v tradiční lyžařské anketě.

Ledecká ve skutečnosti potřebovala daleko víc, aby si v ní zasloužila svůj čtvrtý triumf. Koncem zkrácené zimy mohla slavit skvělý boj o malý křišťálový globus v lyžařském sjezdu, v němž skončila druhá. Ve sjezdu Lake Louise poprvé v kariéře vyhrála lyžařský závod Světového poháru, ve sjezdu Garmisch-Partenkirchenu dojela třetí, stejně jako v kombinaci v Crans Montaně. Na snowboard tolik času neměla, ale ze dvou závodů SP pobrala vítězství a druhé místo.

„Z vítězství v anketě nám ohromnou radost. Celá ta uplynulá sezona se povedla. Je to zásluha celého mého týmu, který odvedl fantastickou práci. To sice říkám vždycky, ale prostě je to tak,“ řekla Ledecká.

Sněhová obojživelnice vyhrála anketu počtvrté z posledních pěti let a začíná se tak blížit rekordmance Kateřině Neumannové, která má vítězství sedm.

„Katka je fantastická sportovkyně, všechny ty koruny si zasloužila a tvrdě pro ně makala. Jsem soutěživý typ, takže se samozřejmě titulů v Králi bílé stopy budu za svou kariéru snažit posbírat co možná nejvíc. Ale klobouk dolů před Katkou. Sedm korun, to teda budu mít co dělat…“ uvedla Ledecká s úsměvem.

Původní vyhlášení ankety na pražském Žofíně bylo kvůli nouzovému stavu zrušeno. Lyžařský svaz místo toho připravil hraný televizní dokument, jímž provázel herec Jan Budař ve fiktivní roli ceremoniáře Jaroslava Řípa.

Sportovci se zapojili v malých scénkách, skokan na lyžích Roman Koudelka si zahrál vrátného, běžkařka Kateřina Razýmová šatnářku a snowboardistka Eva Samková přísnou uklízečku, která donutila Budaře svléknout se do ponožek.

„Já tam ztvárňuju roli, kterou pravidelně předvádím u sebe doma v bytě. Je to taková ne úplně milá paní uklízečka,“ smála se Samková.

Formu vyhlášení si pochvalovala i vítězná Ledecká. „Je fajn, že pokaždé je to vyhlášení trochu jiné. Není to nuda. V minulých letech jsem si užila předávání v divadle pod taktovkou souboru Cirk La Putyka. S ohledem na to, jaká byla situace letos na jaře si myslím, že tohle je skvělé řešení předávání. Jsem ráda, že se to mohlo takhle uskutečnit a natáčení jsem si užila,“ popisovala Ledecká.

Král bílé stopy

1. Ester Ledecká, 41 bodů

2. Eva Samková, 6 bodů

3. Kateřina Razýmová 1 bod.

Trenér roku: Tomáš Bank

Junior roku: Matěj Švancer

Síň slávy: Rudolf Burkert – in memoriam

Akrobatické lyžování: Nikol Kučerová

Alpské disciplíny: Ester Ledecká

Běh na lyžích: Kateřina Razýmová

Severská kombinace: Tomáš Portyk

Skok na lyžích: Roman Koudelka

Snowboarding: Eva Samková

Travní lyžování: Martin Barták