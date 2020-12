Úžasná Ledecká! Nejdřív slzičky, pak první vítězné super-G v SP

„Vypadalo to hezky, jela dobře. Už když jsem viděl, jak to v šesté bráně, zabalila do sjezďáku, říkal jsem si, že to dneska bude dobrý, že dneska pojede naplno,“ hodnotil trenér Tomáš Bank. „Samozřejmě je to obrovský úspěch. Vítězství není každý den, jsme hodně šťastný. Vzhledem k tomu, že to Ester na warm upu nešlo a byly i slzičky.“

Parádní víkend ve Val d´Isere měl pro Ester Ledeckou vítěznou tečku. Po šestém a sedmém místě v pátečním a sobotním sjezdu dnes nastoupila na svou zlatou olympijskou disciplínu a v super-G předvedla téměř perfektní jízdu, která jí přinesla triumf.

„Velmi dobrá jízda, agresivní, obře vyjíždí z oblouků. Dokázala udržet vysokou stopu a udržela si rychlost. V uvozovkách bezchybná jízda… Výborně, super!“ rozplývala se v reálném čase expertka České televize a bývalá reprezentantka Klára Křížová.

Ve Val d´Isere začal se zpožděním rychlostní program Světového poháru a Ledecká se ukázala ve skvělé formě. Do pohody jí pomohly už předchozí výsledky ve sjezdech, v nichž byla dvakrát do top ten.

„Je můj záměr, abych pořád zajížděla, na co teď mám natrénováno a postupně to posouvala dopředu. Budu se snažit se postupně posouvat výš,“ slibovala Ledecká před nedělním závodem. „Záleží dost na tom, jaké bude počasí. Já doufám, že bude fajn. Moc se na to těším, už mám z toho kopce nějakou zkušenost. Jsem ráda, že to mám projeté, prohlídnuté. Moc se těším, bude to fajn.“

A realita nemohla vypadat krásněji. Po víkendovém mariáši s výběrem startovních čísel se Ledecká objevila s šestkou a brzké startovní číslo jí pomohlo ke startu na rychlé a ideálně připravené trati.

Ledecká hned na prvním mezičase měla náskok tři desetiny sekundy na dosud vedoucí Laru Gutovoou-Behramiovou ze Švýcarska a v cíli byla s obřím odstupem 0,78 sekundy první.

„Ještě jsme na poslední chvíli změnili průjezd průjezdnou bránou. Viděl jsem, že holky mají problém s timingem. Řekli jsme si, že bude lepší jít dál od modré brány. Trošku jsem se lekl, lehce to podjela, ale chytila tam rychlost,“ líčil Bank.

Hned za ní startovaly další favoritky. Švýcarka Suterová ale zůstala o titěrné tři setiny sekundy zpět. A Italka Federica Brignoneová, aktuální vítězka Světového poháru, zůstala zpět o 35 setin.

Ledecká je třetí českou lyžařkou, která vyhrála dva závody Světového poháru po Olze Charvátové-Křížové a Šárce Strachové.

SP ve sjezdovém lyžování ve Val d´Isere (Francie):

Ženy - super-G: 1. Ledecká (ČR) 1:24,64, 2. C. Suterová (Švýc.) -0,03, 3. Brignoneová -0,35, 4. Bassinová (obě It.) -0,46, 5. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,78, 6. Vlhová (SR) -0,84, 7. Goggiaová -0,85, 8. E. Curtoniová (It.) -1,17, 9. Gisinová (Švýc.) -1,24, 10. Cashmanová (USA) a Lieová (Nor.) obě -1,29.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 33 závodů): 1. Vlhová 465, 2. Gisinová 327, 3. Bassinová 323, 4. Brignoneová 308, 5. Goggiaová 302, 6. Shiffrinová (USA) 275, ...10. Ledecká 187, 40. Dubovská (ČR) 48.