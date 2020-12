Trenér Ledecké Bank: Vypadalo to, že nepojede. Na start poslal klíčovou radu

Skončilo to velkým triumfem, cesta k němu byla ale hodně složitá. Lyžařka Ester Ledecká se před vítězným super-G Světového poháru ve Val d´Isere probudila do bolavého rána. Dokonce byl v ohrožení její start v závodě. „Bylo to hodně divoké, nakonec se z toho dostala,“ líčil přímo ze závodní sjezdovky její trenér Tomáš Bank, který své závodnici na poslední chvíli poslal přímo na start klíčovou informaci.

Co se vám honí hlavou pár minut po takovém úspěchu?

„Dobrý, dobrý… Je to super, už zase myslím, kde budeme trénovat příště. Ono to nikdy nekončí. Musíme Ester nějak dostat do letadla domů. Poletí z Chambéry do Prahy. My se taky musíme dostat domů, což bude šílená cesta. Ale dobrý. Nezačal ten den jednoduše…“

V čem byl problém?

„Ráno měla trošičku žaludeční nevolnosti, bylo to takové divoké, nakonec se z toho dostala. Chvilku to vypadalo, že ani nepojede, pak se vzpamatovala.“

Měl jste obavy, jestli jí to v závodě neovlivní?

„Když si vzpomenu na olympiádu, tak jsem si říkal, že to asi k tomu potřebuje, aby zajela. I ve warm upu jí to moc nešlo…“

A pak předvedla takovouhle jízdu, co jste jí říkal, když byla na trati?

„Supr! Já vidím jízdu od páté brány. A viděl jsem, jak perfektně projela bránu pod prvním skokem. Zabalila to a bylo mi jasný, že dneska je ten den, kdy si věří. Spíš jsem se bál, aby to nepřehnala.“

Na tomhle kopci ale bylo třeba být agresivní, že?

„Určitě. Ono to je hodně ledovaté, takže se člověk nemusí rozpakovat, jestli to dá naplno. Musí do toho dát plnou sílu, nemusí hledět, jestli to nepřežene.“

Pomohly Ledecké zkušenosti z předchozích dvou sjezdů, které se ve Val d'Isere jely?

„Samozřejmě, hlavně se rozkoukala v rychlosti. Opravdu nám nevyšel trénink před závodem, pondělí, úterý, středa jsme neodtrénovali nic. Každá jízda ve vysoké rychlosti pomůže se rozkoukat. Změnili jsme taky průjezd průjezdnou brankou devět, deset. Viděl jsem, jak tam najížděla s jedničkou Curtoni a zavolal jsem Ester do brány. Někdy má problém s timingem, tak mě to napadlo. Ester jela metr od modré brány jako jediná. Trošku jsem se lekl, lehce to podjela, ale chytila tam rychlost.“

Jaký vliv má během závodů italský kouč Franz Gamper, který nedávno posílil realizační tým?

„On je úplně supr osobnost, je veselý, kamarádský. Zapadl okamžitě do týmu. Reaguje okamžitě na naše fórky, sám je vymýšlí. Dělá perfektní atmosféru. Ester si je za zády s Franzem jistá, věří nám. Někdy má problém poslechnout. Dnes udělala, co jsme jí poradili.“

Jak blízko byl tenhle výkon k vrcholu?

„Tenhle týden nám to fakt nevyšlo, měli jsme dost problémů. Muselo se hodně improvizovat, ukázalo se, že jsme v improvizaci dobrý… (smích) Miloš Machytka perfektně zvládl lyže a fyzioterapeut (Michal Lešák) udělal skvělou práci. Ale opravdu, Ester byla různě unavená. Doufám, že další týden v St. Antonu budeme vyšpičkovaní.“