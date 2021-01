Sto stupňů Shiffrinové. A dál? Smrt táty ji změnila, říká Kurfürstová

Být stokrát na stupních vítězů v lyžařském Světovém poháru je pecka. Povedlo se to zatím jen osmi vyvoleným, tou poslední je Mikaela Shiffrinová. Je ale otázkou, jak moc to znamená pro ni samotnou. Po loňské strašné nehodě, při níž přišel o život její otec, už pro sympatickou blondýnku nic není jako dřív. Kdo ví, jak to nyní bude v jejím případě s překonáváním dalších rekordů. Na Ingemara Stenmarka jí chybí 18 vítězných zářezů.

Projela cílem slalomu v rakouském středisku jako vítězka a výrazně si zakřičela. Jak nezvyklé u Mikaely Shiffrinové, která dříve své emoce takto najevo nedávala. A že k tomu měla pětadvacetiletá závodnice během své kariéry celou řadu důvodů. Olympijská zlata, tituly mistryně světa, velké i malé křišťálové glóby. Minulý týden ve Flachau také nezískala jen tak obyčejné vítězství. Díky němu přeskočila v počtu výher (68) Marcela Hirschera a navíc se zapsala do klubu stovkařů, tedy těch, kteří dosáhli ve Světovém poháru sto a vícekrát stupňů vítězů.

„Vůbec jsem nepřemýšlela o rekordech. Prostě jsem chtěla dobře lyžovat. Tento svah mě totiž v posledních několika letech tak trochu podrazil,“ vyprávěla hned po závodu. Dosáhnout sta pódií ale opravdu není běžnou záležitostí. Povedlo se to před ní jen sedmičce lyžařů.

„Je to extrémně výjimečná hranice. Otázka však je, do jaké míry je to jedinečné pro Mikaelu Shiffrinovou v životní fázi, ve které se teď nachází,“ říká k tomu Eva Kurfürstová, šéftrenérka českých žen.

Naráží na těžkou ránu, která Shiffrinovou zasáhla téměř před rokem. Tehdy její otec Jeff, známý anesteziolog, který byl i u operace Ester Ledecké, spadl ze střechy jejich domu a zraněním podlehl. Američanka tehdy přerušila sezonu a do závodů se vrátila až v té současné. A to jen pozvolna a rozhodně ne v rozpoložení, na jaké jsme u ní bývali zvyklí. Není divu.

„Všichni pozorujeme, že Mikaela už není na svahu tak jistá, jak bývala dřív. Psychicky pořád strašně trpí, moc ji smrt táty zasáhla. Lyžování pro ni v tuto chvíli není tou nejdůležitější věcí na světě. Na druhou stranu si myslím, že je to pro ni vysvobození a autoterapie, jak se z toho všeho lépe dostat ven. Je těžké ztratit blízkého člověka a každý to prožívá jinak,“ vypráví Kurfürstová.

Shiffrinové bude letos v březnu 26 let, má tedy teoreticky dost času, aby v počtu výher v SP překonala i absolutního rekordmana Ingemara Stenmarka s 86 zářezy. Podaří se jí to?

„Ještě před rokem bych řekla, že ho zcela určitě překoná. Teď však můžeme pozorovat, že její vítězství jsou čím dál vzácnější a každé je neskutečně vydřené. Ono to spolu souvisí. Je otázka, jestli bude mít dostatek motivace jít dál po vítězstvích. Už nelyžuje pro vítězství, ale z úplně jiných důvodů. Dosáhla všeho a motivace tam hraje velkou roli,“ myslí si česká trenérka.

Shiffrinová je podle ní silná a výjimečná díky tomu, že měla vynikající techniku, vypracovaný precizní oblouk, díky kterému si i v náročných situacích držela vysokou stopu, která je důležitá k udržení a zvyšování rychlosti. „Ale teď to není Mikaela jako dřív. Psychika se u ní prolíná do techniky. Ta je sice pořád skvělá, vytříbená, ale je tam lehce těžiště vzadu, což je také otázka psychiky. A pokud takhle jezdíte dlouho, nejste tak rychlí a zacyklíte se. Mikaela má na to, aby kralovala světu, ale bude to hodně práce a bude záležet hlavně na ní, jakou bude mít motivaci a jak se s tím vším vyrovná. A nebude to ze dne na den.“

Statistiky v SP

Počet startů: 185 Počet pódií: 100 Počet výher: 68 Pódia v SP (podle disciplín) Celkem: 100 Slalom: 64 Obří slalom: 25 Kombinace: 1 Super-G: 5 Sjezd: 5 Pódia v SP (podle umístění) Celkem 100 1. místo 68 2. místo 13 3. místo 19

Pódia podle ročníků Ročník Celkem 1. místo 2. místo 3. místo 2011/12 1 0 0 1 2012/13 7 4 0 3 2013/14 8 5 2 1 2014/15 8 6 0 2 2015/16 6 5 1 0 2016/17 14 11 2 1 2017/18 18 12 2 4 2018/19 21 17 2 2 2019/20 13 6 3 4 2020/21 4* 2 1 1 *Sezona stále probíhá

Historické tabulky (muži i ženy) Počet pódií v SP 1. Ingemar Stenmark (Švéd.) 155 2. Marcel Hirscher (Rak.) 138 3. Lindsey Vonnová (USA) 137 4. Annemarie Moserová-Pröllová (Rak.) 113 5. Renate Götschlová (Rak.) 110 6. Vreni Schneiderová (Švýc.) 101 7. Marc Girardelli (Luc.) 100

Mikaela Shiffrinová (USA) 100 Počet výher v SP 1. Ingemar Stenmark (Švéd.) 86 2. Lindsey Vonnová (USA) 82 3. Mikaela Shiffrinová (USA) 68 4. Marcel Hirscher (Rak.) 67 5. Annemarie Moserová-Pröllová (Rak.) 62