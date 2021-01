Hrdinka Ledecká: den po pádu závodila, nervy byly do poslední chvíle

„Nechci se bavit o sportovních úrazech. Jak by řekl můj děda: To ke sportu patří. Nekažte si víkend. Já jsem, respektive budu, ok. Na špatný zprávy máme jiný borce. Zdravím všechny statečný! Vaše Esterka“ vzkázala Ledecká po dlouhé sobotě v nemocnici v Sionu, kde absolvovala řadu preventivních vyšetření.

Ledecká v sobotním sjezdu v rychlosti přes 109 kilometrů v hodině nezvládla pravotočivý oblouk a skončila v záchranných sítích. O jejím startu v dnešním super-G se rozhodovalo až ráno. Ledecká ale nakonec stále s patnáctkou na startu.

„Já jsem moc ráda, že ji vidím na startu. Pád nebyl vůbec jednoduchý. Štěstí bylo, že nenarazila čelně, ale bokem se pokutálela v sítích. Věřím, že je otřesená, ale to ke sportu patří, jezdí se na hraně,“ hodnotila expertka České televize Klára Křížová. „Věřím, že měla prášky na bolest, jakýkoli pohyb musí být v obličeji strašně nepříjemný. Ona je velká bojovnice, určitě je na tyhle psychické stavy zvyklá. Buďme rádi, že to dopadlo jenom rozbitým rtem.“

Super-G startoval z 2116 metru, stejně jako páteční sjezd, v němž byl Ledecká druhá. Ledecká předvedla agresivní jízdu, na posledním skoku ale musela řešit velké problémy a ztráta ji stála pár míst. Dopadla však líp než Italka Sofia Goggiaová, která ve stejném místě neprojela branku a byla diskvalifikována. Ledecká tak skončila kousek za elitní desítkou.

„Já jsem spokojený moc, byly to nervy, do poslední chvíle jme nevěděli, jestli Ester pojede. Nakonec se sama rozhodla, že pojede. Byla to velmi dobrá práce fyzioterapeuta Michala Lešáka,“ hodnotil v České televize trenér Tomáš Bank.

Ledecká bojovala s bolestmi po sobotním pádu. Cítila rameno a celou pravou stranu hýždí.

„Hlavně jí při všech otřesech bolí ta zašitá pusa,“ líčil Bank. „Velkou roli sehrálo okolí, ještě po warm umu byla Ester na straně toho, že nepojede. Měla opravdu bolesti.“

Ledecké si při prohlídce zkontrolovala pasáž, kde v sobotním sjezdu upadla. V závodě tam pak neměla problémy.

„Chvilku tam stála, myslím, že to místo nebylo náročné. Včera došlo k situaci, která se špatně předpovídala. Tam žádný problém není. Myslím, že z toho neměla strach,“ uvedl Bank.

Ledecká měla jízdu rozjetou do elitní desítky, lepší umístění ji stála chyba na posledním skoku.

„Na posledním skoku to vypadalo, že je brána víc zatočená. Byla tma nějaká ztráta času, jsem strašně ráda, že je v cíli. Je to obrovské plus pro její psychiku, jak do dalších závodů, tak pro mistrovství světa,“ líčila Křížová.

Závod suverénně vyhrála Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, která si upevnila vedoucí pozici v super-G Světového poháru.

Ledeckou příští týden čeká další rychlostní víkend Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu.

„Uvidíme, v jakém bude stavu. V cíli říkala, že je v pohodě, že jí stehy vydržely,“ řekl Bank.