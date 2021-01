Ledecká po pádu vtipkovala v sanitce, pak vzkázala z nemocnice: Budu OK!

Průběžně vedoucí Italce Sofii Goggiové při pádu Ledecké hodně zatrnulo • Twiter/ Eurosport IT

Ester Ledecká po pádu dojela sama do cíle, v obličeji měla krev • Repro ČT sport

Surfovala na euforické vlně úspěchu. Lyžařka Ester Ledecká byla v druhém sjezdu Světového poháru v Crans Montaně po pátečním druhém místě i v sobotu na nejlepší cestě na stupně vítězů. Pak ale v maximální rychlosti nezvládla vykroužit oblouk a skončila v záchranných sítích. Na grafice těsně předtím blikla rychlost 109,07 kilometru v hodině. Z karambolu vyvázla s rozseknutým rtem, s nímž odjela do nemocnice, kde strávila celý den kvůli preventivním vyšetřením. „Já jsem, respektive budu, OK,“ vzkázala po nich. Jestli pojede nedělní super-G (12.00, PP ČT sport a Eurosport) se rozhodne až ráno.

Dobrá zpráva je, že humor Ester Ledeckou neopustil. Ze sanitky, která ji po drsném pádu vezla ze sjezdovky Mont Lachaux, vzkázala do světa veselou větu: „Zavolám Ondrovi (Bankovi) a Bode Millerovi, nacvičím jízdu po sítích. Počechrala jsem sítě, ale nepodařilo se mi je překousnout…“

Trošku legrace v podobných případech nikdy neškodí. Ale zcela vážně. Jestli Ledecká do dalších dní a hodin něco potřebuje, tak je to nezdolnost, odhodlanost a víra zmíněných velikánů světového lyžování. Ondřej Bank a Bode Miller by za své mnohé comebacky po nepříjemných karambolech zasloužili nějakou cenu.

Po nešťastné události v poslední třetině sjezdovky v Crans Montaně se musí Ledecká postavit znovu na nohy. Do záchranných sítí vjela krátce poté, co na čtvrtém z pěti mezičasů nadělovala v té chvíli vedoucí Italce Federice Brignonenové přesvědčivých 75 setin sekundy. Ve srovnání s později vítěznou Italkou Sofií Goggiaovou ztrácela jen dvě desetiny. Nebylo pochyb, že tady byl ve hře podobný výsledek jako páteční druhé místo.

Jenomže pak to přišlo. Ledecká v maximální rychlosti nezvládla vytočit oblouk a odstředivá síla ji poslala do ochranných sítí.

„Jejda! Jejda! Jejda! Doufáme, že vázání zapůsobilo dobře. Vypadalo to, jak kdyby měla strašnou rychlost,“ hodnotila expertka České televize Klára Křížová.

„Ve všech třech jízdách se jí nikdy nepovedl nájezd do roviny. Dnes se jí povedl, jely jí lyže, měla vysokou nájezdovou rychlost. Pravděpodobně měla o hodně vyšší rychlost než minulé dny v bráně, kde spadla,“ vysvětloval v přímém přenosu její trenér Tomáš Bank. „Stopa byla málo nadjetá, jela moc napřímo. V nižší rychlosti to bylo bez problémů, ve vyšší rychlosti to asi bylo málo.“

V Crans Montaně zavládlo zděšení. Brignoneová v reakci polekaně zírala do kamer a držela se za hlavu. Ledecká se ale ze sítí rychle vymanila, postavila se na nohy a do světa ukázala zvednutý palec na znamení, že je v pořádku. Na tváři jí bylo znát krvavé zranění, ale Ledecká se z místa nehody dostala po svých, a nakonec po nich i sama dojela do cílového prostoru.

Jak by řekl můj děda: Úrazy ke sportu patří

„Ten pád byl docela těžký, je taková trošku dobitá, má rozseknutý ret, jinak by tam nemělo být nic vážného,“ líčil pro Českou televizi Ledecké trenér Tomáš Bank. „Teď odjela sanitkou do nemocnice s tím rtem. Uvidíme, jak na tom bude.“

Podle vyjádření manažerské agentury Sport Invest krátce po závodě neměla Ledecká žádné vážné zdravotní komplikace.

„Ester Ledecká je po dnešním pádu v Crans Montaně v pořádku, momentálně je na cestě do nemocnice v Sionu, kde jí budou sešívat roztržený ret. Jiné zdravotní komplikace by mít neměla,“ uvádí se v prohlášení.

Ledecká přesto v nemocnici strávila několik dlouhých hodin. Závod začínal v deset ráno, ale ještě v půl sedmé večer hlásil manažer Sport Investu Radim Trusina, že je závodnice spolu se svou matkou Zuzanou v nemocnici. Nakonec se závodnice ozvala.

„Nechci se bavit o sportovních úrazech. Jak by řekl můj děda: To ke sportu patří. Nekažte si víkend. Já jsem, respektive budu, ok. Na špatný zprávy máme jiný borce. Zdravím všechny statečný! Vaše Esterka“ vzkázala Ledecká.

Pád v Crans Montaně pro ni znamená první problém jinak perfektně rozjeté sezony. Z předcházejících šesti závodů na úvod zimy byla nejhůř sedmá a dvakrát se dostala na stupně vítězů. V neděli program v Crans Montaně vrcholí závodem v super-G, kde Ledecká zatím bojuje o malý křišťálový globus.

Ledecká teď prochází klíčovou zkouškou, protože pád přišel těsně před nejdůležitějším obdobím sezony. Nejde jen o boj o křišťálový globus, ale také o snahu co nejlíp uspět na světovém šampionátu v Cortině d´Ampezzo, které začíná za dva týdny. A Ledecká mu s nechutí obětovala nejbližší závody na prkně.

Podobnou situaci řešila před dvěma lety. Právě v Cortině upadla v tréninku, týden poté ji havárie potkala při super-G v Garmisch-Partenkirchenu. Karamboly jí sebraly sebevědomí, další pád navíc zažila hned po příjezdu na MS do Aare v tréninku. Na šampionátu tak především kvůli tomu nebyla v nejlepší formě.