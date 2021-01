Bank: Ledecká už není malá holka. Co jí radil po bolestivém pádu?

Jak vypadá lyžařská latina? To si takhle zavolají Ondřej Bank s Ester Ledeckou a předhání se, kdo vypadal na fotkách líp poté, co šel na sjezdovce drsně k zemi. „Srovnávali jsme moji podobu po tom, co jsem si zlomil čelist, a její podobu po tom pádu,“ usmívá se Bank.

K čemu jste došli?

„Že jsem na tom byl o dost hůř, a že je vlastně v pohodě…“

Ester minulý týden v Crans Montaně nejdřív druhým místem pokračovala v parádním začátku sezony, ale druhý den skončila v sítích s rozseknutým rtem. Udělala dobře, že hned další den ráno byla přes bolest na startu super-G?

„Za mě to bylo dobře. Protože je vždycky dobré se hned postavit na start. Každý to má postavené jinak. Ale čím dřív se postaví zpátky na start, tím líp. Udělala to druhý den, jízda nebyla vůbec špatná. Byla lehce nervozní, ale super.“

I trenér Tomáš Bank, váš bratr, o rychlý návrat na trať hodně stál. Bylo to zásadní i do dalšího průběhu sezony?

„Jo, určitě jo. Ale zase každý to má jinak. Pokud člověk má tu vůli, chce a vyloženě ho nepřemlouváte, ať jede, tak je to určitě lepší. Ester byla předtím ve velké pohodě. Měla sebevědomí, to se zvládá trošku líp.“

Sám jste očekával, že se Ester na start super-G postaví?

„Já jsem s bráchou i Ester v kontaktu, viděl jsem, jak se to tam vyvíjí. I jsem to doporučoval, pokud jenom může, ať se postaví na start, dá si tu jízdu, ať bude jakákoli. Nebýt posledního skoku, mohla být do desítky, do šestky, to byla parádní jízda. Že bude polámaná den, dva dny, tři, to bylo jasné. Po každém větším pádu se to rozleží, ale je dobré, že člověk nezůstane v té posteli a jde a trošku to rozhýbe.“

Jak jste spolu s Ester po nehodě komunikovali?

„Já jsem spíš zjišťoval, jestli je v pohodě. Jsem přítel na telefonu. Občas si napíšeme, když chce, tak jí napíšu, nebo zavolám. Volali jsme si, zhodnotili jsme, že to byl zajímavej pád.“

Co může závodník s vašimi zkušenostmi v takových chvílích poradit?

„Strašně důležitá je komunikace. Člověk musí vycítit, jak se závodník cítí, postupně to směřovat k tomu, aby se dalo co nejvíc jízd, tréninků. Ať mu naskočí: aha, jasně, tohle se může stát, sjezdy jsou nebezpečné, to každý ví. Teď je potřeba získat jistotu, kterou měla parádní, luxusní, co nejdřív se dostat do toho nastavení, že to ovládá, že ví, co dělá.“

Ester teď čekají závody v Garmisch-Partenkirchenu, bude už kompletně fit?

„Každý člověk je jiný, ta situace je jiná, když se daří, nedaří. Ester je teď už zkušenější. Dřív by ji to rozhazovalo relativně hodně, teď to zvládá líp a líp. Aspektů je hrozně moc. Tréninky v Garmischi zrušili, bylo by lepší, kdyby měla před závodem jízdy. Ale je velká bojovnice, myslím, že by to mohla zvládnout dobře.“

Musí si závodník po nepříjemném pádu znovu zvykat na pocit rychlosti?

„Je to určitě problém, každý závodník to má jinak. Znám kluky, kteří měli jedno zranění, a znamenalo to úplný konec kariéry, nedali to. Pak jsou lidi, kteří měli x operací kolene, zlomené nohy a lyžovali dál a dobře. U Ester bude teď samozřejmě záležet, jak se k tomu postaví. Člověk nikdy neví, já myslím, že to bude mít lehký efekt, že to nebude dlouho trvat, a že ji to nepoznamená.“

Může po takovém zážitku na trati víc zbystřit?

„Tak jsem to měl nastavené já, že z každého pádu, věci, která se nepovedla, se musí člověk poučit, vzít si pozitivní věc. Aha, jasně! Tohle jsi udělal špatně. Udělat si takový rozbor. Hodnotit situaci, bez emocí a vyjít z toho silnější a vědět. Každá situace člověku něco dá, teď je potřeba to správně nastavit.“

Jak se to dělá?

„Teď je to fakt o tom stát co nejčastěji na lyžích a dostat tu jistotu zpátky do hlavy.“

Jak důležití jsou teď lidé v okolí Ester?

„Záleží to hlavně na Ester, ale tým kolem, mamka, všichni samozřejmě můžou pomoct. Myslím, že nastavení hlavy funguje velmi dobře. V týmu vždycky fungoval humor. Tam je to dobrý, myslím, že to půjde.“

Podobné problémy naposledy Ester řešila před dvěma lety, kdy upadla třikrát za sebou a ztratila jistotu zrovna ve chvíli, kdy začínalo MS v Aare. Může teď z téhle zkušenosti nějak čerpat?

„Jo, určitě. Každá ta zkušenost se musí vždycky vyhodnotit. Říct si: OK, tohle bylo dobře, špatně. Tehdy ty pády nebyly zdaleka tak velké a zásadní, jako byl tenhle, a ovlivnilo ji to relativně hodně. Bylo náročné dostat ji do pohody, aby si věřila. Teď to bylo zase v období, kdy si věřila, bylo vidět, že je plná sebevědomí. Sám jsem zvědavý, ale tipuju, že to zvládne dobře.“

Tehdy v Aare se Ledecká taky dostala pod tlak veřejnosti, když se jí nedařilo, řešila výtky, že na olympiádě vyhrála náhodou. Od té doby vyhrála dva závody SP, pětkrát byla na stupních. Asi můžeme mluvit o tom, že je výkonnostně jinde, že?

„Výkonnostně asi taky, ale zároveň už to není ta malá holka, v uvozovkách, která na olympiádě překvapila a půlrok, rok se kolem ní děly miliony věcí, bylo toho strašně moc. Celá situace byla jiná než teď. Loni byla druhá celkově ve sjezdu, vyhrávala závody, jezdila parádně. Je úplně jiný člověk, daleko vyspělejší, i tohle jsou věci, proč si myslím, že to zvládne mnohem líp. Že to odbourávání bude daleko jednodušší.“

Pomůže k tomu, že nejbližší závody jsou na sjezdovce Kandahar v Garmisch-Partenkirchenu? Ledecká má na ni skvělé vzpomínky. V roce 2016 tady ve svém prvním závodu v SP hned bodovala a před rokem skončila ve sjezdu třetí…

„Stoprocentně, je to kopec, který zná nejvíc, myslím, že tam jela nejvíckrát. Co jsme si psali, tak se na to těší. Je to oblíbenej kopec. V tomhle případě si myslím, že nemůže být lepší místo. Dařilo se tam i mně. S Ester jsem tam byl třikrát. Je to kopec přímo pro ni, je dobrý, technický, jsou tam roviny. To Ester umí a nebojí se. Je tam jeden skok, který skáče, to bude potřeba si dobře vychytat.“