Trenérka o rozbitých Češích i děsivých pádech: Lyže jsou malé zbraně!

Neštěstí, které chodí po horách, chodí i po lidech. Z českých lyžařů nedávno potkalo Terezu Novou (natržené ledvina), Kláru Gašparíkovou (rozdrcená pata), Štěpána Kroupu (přetržené vazy v koleni) či Zazie Huml.

Součet zranění mladé reprezentantky je pro silné povahy. „Je po plastice předního zkříženého vazu a postranního venkovního vazu. Postranní vnitřní vaz byl vytrhnutý s kouskem kosti, přišroubovali jí ho, kam patří. Přišili i meniskus. Zadní zkřízený vaz byl poraněný taky, ale profesor Fink ho slepil, střapce dal k sobě. A Zazie ještě měla frakturu kotníku,“ vypočítává Eva Kurfürstová.

Seznam zákroků je až neuvěřitelný. Jak se Zazie po operaci cítí?

„Je optimistická, nenechala se zlomit. Pro ni je to už třetí zranění kolene, dvakrát ho měla na druhé noze, ale ne tak komplikované. Na podzim si nohu načala, špatně spadla při tréninku, dlouhodobě ji to bolelo. Ale nic neukazovalo, že by to měl být problém.“

Jak složitá bude pro ni cesta zpátky na svah?

„Zranění je hodně komplikované. A když se vracíte po těžkém zranění, je to složitější. Zanechává to psychické šrámy, o fyzických ani nemluvím. Návrat trvá déle. Podívejte se na Gábinu Capovou (předloni v prosinci si přetrhla přední zkřížený vaz v koleni). Není v optimální formě, potřebuje čas, je to především otázka psychiky.“

Co tím přesně myslíte?

„Přední zkřížený vaz je bohatě vybaven proprioreceptory, které informují mozek, v jaké pozici se noha nachází. Když vám někdo vyrobí nový přední zkřížený vaz, chvíli trvá, než se funkce obnoví. Pak vidíte, že závodník nohu jen přikládá do oblouku, že přes ni nezrychluje. Přitom ho to nebolí, říká se, že je to v hlavě. Nevíte, jak rychle bude trvat, než se zase dostane do formy. Jsou závodníci, kteří to zvládnou rychle, ale těch je opravdu mizivé procento.“

Vy v českém týmu podobné zdravotní kalamity řešíte, jak to v posledních týdnech zvládáte?

„Většinu operací pro tým zajišťuju já. Je to pro mě až příliš nechtěných zkušeností. Zranila se i Adriana Jelínková, Holanďanka, s kterou spolupracuju. Měla nejlepší sezonu v kariéře, ale po pádu ve svěťáku v Kranjské Goře je taky po operaci kolene.“

V téhle sezoně je zranění opravdu hodně, potkalo to i hvězdy typu Sofie Goggiaové či Nicole Schmidhoferovou. Může za tím stát nějaký společný důvod?

„Nikdy se nedá určit jedna příčina, vždycky je to souběh okolností. Jedna věc je tzv. set - materiál, lyže, vázání, podložky. Za posledních dvacet let šel vývoj ohromně dopředu. Naše lyže jsou malé zbraně na nohách. Materiál je agresivní, sněhy jsou také připraveny do agresivního povrchu. To je asi dobře, ledový povrch vede ke zraněním, ale je to menší průšvih než měkký, nesourodý povrch, tam se kolena rvou víc. Je to nebezpečný sport.“

Jaký je váš pohled na nedávné pády Schneebergerové a Vickhoffové Lieové ve Val di Fassa?

„Ani jedné nevypnula lyže. Může se to jevit jako souhra okolností, špička o sníh neklepla, aby vázání vyplo. Může být také tím, že na tento závod, který byl ve velké rychlosti, servisák na startu přitáhl vázání. Mně se jednou stalo, že mi servisák při slalomu na mistrovství světa, které se jelo na čirém ledě, vázání přitáhl na patnáctku, přitom jsem normálně jezdila na dvanáctce. Ptala jsem se ho, jestli je to rozumné. Říká mi: ´Náhodou ti vypne vázání v nějaké díře a máme průser.´ Na druhou stranu je tento sport z podstaty hodně nebezpečný, neznám nikoho, kdo by si úrazem neprošel.“

Jsou s tím elitní borci smíření?

„Neříkám, že s tím závodníci počítají. Nikdo z nás nepřipouští, že by se měl zranit. Když jdete na start, jdete vždy s plným nasazením. Víte, že se vám to stát může, ale pořád věříte, že se nic nestane. Každý závodník žije s pozadím toho, že se úrazy dějí. Ale každý věří, že to zvládne. Jinak to dělat nejde. To byste se nemohl řítit naplno z kopce ani ve slalomu.“

Jak na tom jsou?

TEREZA NOVÁ (23 let)

V Cortině d´Ampezzo měla poprvé v kariéře startovat na mistrovství světa, krátce před startem šampionátu se ale vážně zranila při tréninku paralelního slalomu v italském Toblachu, při pádu si poranila ledvinu. „Napřed to vypadalo, že to bude v pohodě, jenom jsem se nemohla nadechnout a myslela jsem si, že jsou to naražená žebra, nenapadlo by mě, že budu mít natrženou ledvinu. Až když jsme se vrátili do ubytování a začala jsem převlékat do civilu, takže jsem se začala více hýbat, začalo mi být špatně, navíc jsem v moči měla krev,“ líčila Nová. Po úraze musela být absolutně v klidu, z nemocnice je už ale doma. „Vyvíjí se to dobře, za měsíc by mohla postupně nastoupit do kondičního tréninku,“ uvedla Eva Kurfürstová, reprezentační šéftrenérka žen.

KLÁRA GAŠPARÍKOVÁ (19 let)

V Kranjské Goře si při závodech kategorie FIS při relativně nevinném pádu roztříštila patu, frakturu si způsobila na dvou místech. „Má velice neobvyklé zranění, udělat si tříštivou frakturu patní kosti v lyžácích není až tak jednoduché,“ vysvětlila Kurfürstová. „Lékaři se na místě podivovali, že k takovému zranění došlo. Lyže, podložka, vázání, lyžařská bota, to máte čtyři relativně nezávislé věci. Je to skoro pět a půl centimetru, tam by mělo docházet k rozptýlení energie.“ Gašparíkovou čeká ve středu operace u MUDr. Tomáše Malkuse v Mladé Boleslavi. Pokud půjde vše dobře, mohla by se za 3 až 4 měsíce vrátit k tréninku.

ZAZIE HUML (19 let)

Čechoameričanka, která se chystá na Harvardu studovat filozofii, reprezentovala na nedávném MS v Cortině d´Ampezzo, kde závodila v týmovém závodě a ve slalomu. Koncem února se ale zranila také v Kranjské Goře, když mezi koly obřího slalomu upadla na ledové sjezdovce a konečná diagnóza byla zdrcující. Přetržený přední zkřížený vaz, vnitřní postranní vaz, vnější postranní vaz, meniskus a natržený zadní zkřížený vaz. A navíc i zlomenina kotníku. Huml má už za sebou operaci v Innsbrucku u věhlasného profesora Finka. „Dobré je, že se to podařilo zreponovat naráz, nemusela na dvě operace,“ vylíčila Kurfürstová. Předpokládaná pauza: 9 měsíců.

ŠTĚPÁN KROUPA (17 let)

Zranil se v druhé polovině února při průjezdu cílem obřího slalomu FIS ve slovinské Sorišské Planině, když se snažil natáhnout ruku do cíle. Přivodil si přetržený přední zkřížený vaz a postranní vaz v koleně. Operace ho čeká začátkem dubna u svazového lékaře Jiřího Beznosky. „Doktor naplánoval operaci šest týdnů po zranění. Štěpán se na operaci připravuje, posiluje svaly stehna,“ vysvětlila Kurfürstová.