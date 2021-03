Návrat Ledecké: je rychlá a v pohodě, ale sníh je proti. Sjezd nejde odložit

Tým Ester Ledecké právě vystupoval z gondoly na sjezdovce.

„Franz, das ist die Rodelbahn!“ zakřičel kouč Tomáš Bank na italského experta Franze Gampera, který omylem zamířil k sáňkařské dráze.

Bylo krátce před polednem a Ledecká už měla mít v tu chvíli v Lenezerheide za sebou trénink na finálový sjezd Světového poháru. Místo toho se ale se svou suitou teprve rozkoukávala na kopci.

„Jedeme lyžovat, dáme dvě jízdy a jedeme na hotel,“ hlásil do telefonu Bank. „Padá tady hodně sněhu, ještě do toho fouká. Ale zvládáme to dobře.“

Finálový týden Světového poháru v Lenzerheide je pro Ledeckou dalším vrcholem sezony. O jeden před dvěma týdny přišla, když se kvůli oficiálně nespecifikovanému zranění musela na poslední chvíli odhlásit ze snowboardového mistrovství světa v Rogle. Teď je připravena stát v Lenzerheide na startu.

„Měla by být v pohodě, je na tom mnohem líp, rehabilitovala, odpočívala,“ sdělil její manažer Viktor Valta.

„Je v pohodě,“ konstatoval Bank.

Ledecká sice narozeniny oslaví až příští týden, ale jeden dárek dostala už předem. Na Instagramu ukázala, jak rozbaluje krabici s hokejovými bruslemi s podpisem své ikony Jaromíra Jágra.

„To jsou brusle Jardy? Ivánku, kamaráde… S podpisem? Je to možný? To je mazec! Teď už vybruslím z každého problému a z každého zranění, začíná nová kariéra,“ smála se Ledecká.

„Brusle podepsané od Jardy jí zařídil Tipsport na základě příspěvku, jak se někde klouzala a psala, že brusle nemá,“ líčí Valta. „Dostala špičkové brusle, podepsané od Jardy. Tomu se to samozřejmě líbilo, Ester má taky pozvánku na zápas Kladna. Ty brusle si pak hned vzala, když pařila NHL na playstationu.“

Závod nejde odložit

Teď už má ale Ledecká zase na nohou lyže. Pokud to podmínky dovolí, ve středu ji čeká první závod od únorového světového šampionátu v Cortině d´Ampezzo, kde skončila ve sjezdu i super-G dvakrát čtvrtá jen těsně od stupňů vítězů.

Situaci v Lenzerheide ale vážně komplikuje nepřízeň počasí. Padající sníh znemožnil všechny tréninky plánované na pondělí a úterý. Před sjezdem Světového poháru je přitom nutné aspoň jeden trénink absolvovat. Další problém je, že mužský i ženský sjezd nelze kvůli speciálnímu reglementu finále Světového poháru přeložit.

„Nesmí se to přehazovat, aby se nehrály nějaké hry,“ vysvětluje Bank. „Jediná šance je, že se ve středu pojede trénink i závod. Napadlo samozřejmě hodně. Uvidíme, jestli se rozhodnou to urolbovat. Problém je, že má ještě sněžit. Jestli bude sněžit do rána, tak se to nedá stihnout.“

Ledecká má i díky výsledkům na mistrovství světa už svou startovní pozici pro příští sezonu jistou, v Lenzerheide se ale bude snažit podruhé v kariéře dosáhnout mety 500 bodů, k níž jí zatím schází 47 bodů.

„V tréninku byla docela rychlá, ale trénink nebyl moc brutální,“ přemítá Bank o jejích vyhlídkách. „Ester už má jistotu, že bude v příští sezoně startovat v každé disciplíně hned za těmi nejlepšími. Pro nás je cíl získat 500 bodů. Uvidíme, jak na tom tady budeme se startovními čísly. V super-G je pátá, tam budeme mít víc možností si s tím hrát.“