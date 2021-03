Rána pro MS! Hvězda Ledecká nepojede: Neunesu ani snowboard

Velký návrat snowboardové královny do světa rychlých prken se nekoná. Ester Ledecká na poslední chvíli odvolala plánovaný start na mistrovství světa v Rogle kvůli zranění, jehož rozsah nechce specifikovat. „Nedokážu ale ani dokončit rozcvičku, natož unést snowboard jednou rukou nad hlavou, což rozhodlo o tom, že na startu nemám co dělat,“ vysvětlila Ledecká.

Měl to být velký comeback globální sportovní hvězdy, která stále víc září v o hodně nablýskanějším a sledovanějším cirkusu alpského lyžování, do o něco skromnějšího a živelnějšího světa alpského snowboardingu.

„Fakt, že Ester Ledecká, sportovkyně, která posouvá hranice vrcholového sportu, bude s námi, nám dává energii navíc,“ pyšnila se Iva Polanecová, místopředsedkyně organizačního výboru pár dní před startem snowboardového MS.

Jenže šampionát ve slovinské Rogle se musí obejít bez sněhové obojživelnice. Ledecká bude na startu chybět.

„Držím pěsti organizátorům, aby byly závody úspěšné, a omlouvám se nejen jim, ale i všem svým fanouškům, partnerům a sponzorům, že mě dnes neuvidí bojovat o zlato,“ vzkázala Ledecká. „Na závody jsem se pečlivě připravovala a strašně se na ně těšila.“

Do Rogly byl šampionát v alpských disciplínách přeložen z čínského olympijského střediska v Čang-ťia-kchou z důvodu koronavirové pandemie. A Ledecká si pochvalovala, že bylo mistrovství světa přesunuto právě do slovinského městečka, kde už pětkrát v kariéře vyhrála závod Světového poháru.

„Měla jsem radost, že to je zrovna tam, protože to je krásný kopec. Taková akorát a dobře to tam organizují. Čekám od toho hodně, že to bude skvělý závod, že si to užijeme,“ plánovala Ledecká.

Kvůli snowboardovému vrcholu sezony musela učinit nepříjemné rozhodnutí a vynechat lyžařský víkend ve Val di Fassa. Na MS je dnes na programu paralelní obří slalom, olympijská disciplína, v níž Ledecké zvítězila na OH v Pchjongčchangu i v roce 2017 při své poslední účasti na MS v Sierra Nevadě. V úterý se koná paralelní slalom, který STR vyhrála v roce 2015 na MS v Lachtalu.

Ledecká se na šampionát v Rogle soustředěně připravovala, vynechala kvůli němu i lyžařský víkend Světového poháru ve Val di Fassa. Nespecifikované problémy však všechno zhatily. Přesné potíže jsou zatím neveřejné, je známo, že Ledecká dlouhodobě bojuje s bolestmi v zádech. Už na olympiádě 2014 v Soči si prošla bolestivým peklem, následně ji ale pomohlo pravidelné cvičení.

Ledecká tak nezopakuje svůj kousek z roku 2017, kdy se zatím jedinkrát účastnila světových šampionátů ve dvou sportech. Při své lyžařské premiéře ve Svatém Mořici ještě sbírala zkušenosti, na snowboardovém šampionátu v Sierra Nevadě ale na béžovém sněhu obohaceném pískem ze Sahary získala zlatou medaili v paralelním obřím slalomu. V roce 2019 kvůli lyžařskému MS v Aare snowboardový šampionát v Utahu nestihla.

Podle plánu by mělo Ledeckou do konce sezony čekat ještě finále lyžařského Světového poháru v Lenzerheide. První tréninky sjezdu tam začínají přesně za dva týdny.

„Budu se svým týmem pracovat na tom, abych mohla závodit ve finále Světového poháru na lyžích v Lenzerheide,“ slíbila Ledecká.